Ataque en conjunto de EE.UU. y Israel a Irán busca poner fin a régimen iraní, señala internacionalista

El internacionalista Francisco Belaúnde señaló que tras el ataque en conjunto de Estados Unidos e Israel a Irán, y que derivó en la respuesta de Teherán, podría poner fin al régimen iraní, encabezado por el líder supremo Alí Jameneí.

"Eso va a ser interesante, porque ya hubo efectivamente esta revuelta de los iraníes, que fue reprimida de manera violentísima, se habla de más de 30 000 personas asesinadas por las fuerzas de seguridad. Habrá que ver si esta vez, si por fin, tras los ataques de Israel y de Estados Unidos, se debilita tanto al régimen que finalmente se puede producir una revuelta que acabe con este régimen", expresó en RPP.

"Donald Trump dijo que esperaba que los iraníes aprovecharan para tumbarse al régimen, que finalmente, al final, en estricto, esa sería la solución al conflicto, porque tienes efectivamente un régimen que en su propia Constitución es una amenaza se plantea a sí mismo como una amenaza para Israel y para otros estados", añadió el internacionalista.

Hay que recordar que en ciudadanos iraníes ya realizaron desde hace tiempo protestas masivas contra el régimen de Jameneí, quien respondió con represalias.

Trump había señalado que su objetivo "es defender a los estadounidenses eliminando las amenazas inminentes del régimen iraní", al tiempo que pidió al pueblo iraní alzarse para tomar el control en todo el país.

"El propio Donald Trump dijo que no estaba muy contento con las conversaciones. Que él quería una solución pacífica, pero bueno, de vez en cuando había que tomar medidas militares. Me parece que es lo que se ha producido. Además, no hay que olvidar que Israel también estaba presionando para que se atacara a Irán, porque Israel estaba sobre todo preocupado, además del tema nuclear, por el tema de los misiles", recordó Belaúnde.

Respuesta de Irán a países aliados de EE.UU.

Por otro lado, el internacionalista señaló que, tras el ataque, podrían producirse bombardeos iraníes contra países aliados de Estados Unidos, como Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos, que se encuentran cerca a territorio iraní.

"Lo que sí puede pasar es que países aliados de Estados Unidos van a ser bombardeados. Y eso es terrible para Emiratos Árabes Unidos, para Arabia Saudita, porque ellos el miedo que tienen es eso, que sus economías se vean perturbadas por estos ataques, o incluso que se ataquen barcos que pasan por la zona esta del estrecho entre Irán y la península arábica", mencionó.

Durante esta semana, Irán y Estados Unidos tuvieron una tercera ronda de negociaciones en Ginebra (Suiza) en búsqueda de un acuerdo nuclear, en medio de las amenazas de una intervención armada del presidente estadounidense, Donald Trump, quien ha realizado el mayor despliegue militar en Oriente Medio desde la guerra de Irak.