Guerra en Medio Oriente: ofensiva conjunta de EE. UU. e Israel sobre territorio iraní sacude la estabilidad global

Centenares de personas despidieron hoy a 165 niñas, maestros y padres que murieron el sábado en un ataque a una escuela infantil en Minab, en el sur de Irán, durante la ofensiva de Israel y Estados Unidos contra el país persa.
El Gobierno de la Autoridad Nacional Palestina condenó los "ataques contra países árabes hermanos" y expresó su "plena solidaridad con ellos", en el marco de la guerra de Israel y Estados Unidos contra Irán.
La Fuerza Aérea de Israel ha llevado a cabo más de 1.000 incursiones aéreas en Irán en los primeros dos días de guerra, informó un jefe de inteligencia del Ejército, bajo anonimato, tras una evaluación de la situación.
Los Gobiernos de Sudáfrica, Kenia, Uganda y Madagascar afirmaron que cuentan con suficientes reservas de petróleo, ante el temor a una posible escasez de suministro como consecuencia de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.
El fallecido líder supremo de Irán Alí Jameneí tomó la "elección consciente" de quedarse en su lugar de trabajo, en Teherán, cuando sucedieron los ataques de Israel y Estados Unidos, según dijo el portavoz de Exteriores de Irán, Ismail Baghaei.
