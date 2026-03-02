Últimas Noticias
Dólar BCV y paralelo hoy: ¿Cuánto cotiza el dólar en Venezuela este 2 de marzo del 2026?

Revisa el precio de la cotización del dólar BCV y del paralelo en Venezuela este 2 de marzo.
Revisa el precio de la cotización del dólar BCV y del paralelo en Venezuela este 2 de marzo. | Fuente: Andina
Conoce la cotización del dólar en Venezuela en el mercado oficial y paralelo en la apertura del 2 de marzo.

Una nueva alza en la divisa internacional en Venezuela se registra en este inicio de marzo, lo cual tiene repercusiones en el poder adquisitivo de los ciudadanos. ¿Cuál es el precio del dólar oficial en Venezuela? Este 2 de marzo, la cotización del dólar BCV es de 419,98730000 bolívares digitales, según el Banco Central de Venezuela. Conoce cómo se cotiza la divisa norteamericana.

¿Cuál es el precio del dólar BCV en Venezuela hoy, lunes 2 de marzo del 2026?

El Banco Central de Venezuela tiene como objetivo difundir el promedio ponderado de las operaciones de las mesas de cambio de las entidades bancarias, así como del análisis de la evolución del tipo de cambio del dólar. La cotización del dólar BCV es de 419,98730000 bolívares digitales en la apertura del 2 de marzo. 


Dólar BCV hoy al 2 de marzo
Dólar BCV hoy al 2 de marzo | Fuente: Banco Central de Venezuela

¿Cuál es el precio del dólar paralelo en Venezuela hoy, lunes 2 de marzo del 2026?

En tanto, el dólar paralelo es el valor que se le otorga al intercambio de la moneda estadounidense que se determina en el mercado oficial, fuera del control y las regulaciones del Banco Central de Venezuela (BCV). Para el 2 de marzo del 2026, el dólar paralelo fluctuando entre 530 y 590 bolívares digitales la venta.

Activista y escoltas de María Corina Machado son liberados

La agrupación política Vente Venezuela (VV), encabezado por la Nobel de la Paz María Corina Machado, dio a conocer este lunes que el Gobierno de Delcy Rodríguez realizó la liberación del activista Julio Velazco y de dos miembros del equipo de seguridad de la exdiputada, Milciades Ávila y Edwin Moy.

En septiembre del 2025, Velazco había sido detenido, tras lo que "permaneció 47 días en condición de desaparición forzada, sin que su familia o defensa legal tuvieran información oficial sobre su ubicación", según un comunicado del partido.

En tanto, Ávila y Moya se encontraban recluidos desde septiembre de 2024, cuando Venezuela afrontaba una crisis que comenzó tras la polémica victoria de Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales de julio de ese año, proclamada por un organismo electoral afín al chavismo que luego no publicó las actas de votación.

Dólar BCV Venezuela dólar paralelo precio del dólar en Venezuela

