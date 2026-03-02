Dólar BCV y paralelo hoy: ¿Cuánto cotiza el dólar en Venezuela este 2 de marzo del 2026?

Dólar BCV hoy al 2 de marzo | Fuente: Banco Central de Venezuela

¿Cuál es el precio del dólar paralelo en Venezuela hoy, lunes 2 de marzo del 2026?

En tanto, el dólar paralelo es el valor que se le otorga al intercambio de la moneda estadounidense que se determina en el mercado oficial, fuera del control y las regulaciones del Banco Central de Venezuela (BCV). Para el 2 de marzo del 2026, el dólar paralelo fluctuando entre 530 y 590 bolívares digitales la venta.

Activista y escoltas de María Corina Machado son liberados

La agrupación política Vente Venezuela (VV), encabezado por la Nobel de la Paz María Corina Machado, dio a conocer este lunes que el Gobierno de Delcy Rodríguez realizó la liberación del activista Julio Velazco y de dos miembros del equipo de seguridad de la exdiputada, Milciades Ávila y Edwin Moy.

En septiembre del 2025, Velazco había sido detenido, tras lo que "permaneció 47 días en condición de desaparición forzada, sin que su familia o defensa legal tuvieran información oficial sobre su ubicación", según un comunicado del partido.



En tanto, Ávila y Moya se encontraban recluidos desde septiembre de 2024, cuando Venezuela afrontaba una crisis que comenzó tras la polémica victoria de Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales de julio de ese año, proclamada por un organismo electoral afín al chavismo que luego no publicó las actas de votación.