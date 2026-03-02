Dólar BCV y paralelo hoy: ¿Cuánto cotiza el dólar en Venezuela este 2 de marzo del 2026?

Una nueva alza en la divisa internacional en Venezuela se registra en este inicio de marzo, lo cual tiene repercusiones en el poder adquisitivo de los ciudadanos. ¿Cuál es el precio del dólar oficial en Venezuela? Este 2 de marzo, la cotización del dólar BCV es de 419,98730000 bolívares digitales, según el Banco Central de Venezuela. Conoce cómo se cotiza la divisa norteamericana.
¿Cuál es el precio del dólar BCV en Venezuela hoy, lunes 2 de marzo del 2026?
El Banco Central de Venezuela tiene como objetivo difundir el promedio ponderado de las operaciones de las mesas de cambio de las entidades bancarias, así como del análisis de la evolución del tipo de cambio del dólar. La cotización del dólar BCV es de 419,98730000 bolívares digitales en la apertura del 2 de marzo.