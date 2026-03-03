Israel anuncia que el Ejército va a “tomar el control” de nuevas posiciones en Líbano

Más militares israelíes desplegados en suelo libanés. El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, anunció el martes 3 de marzo que autorizó al Ejército a “tomar el control” de nuevas posiciones en Líbano, en paralelo a la campaña de bombardeos aéreos contra el movimiento proiraní Hezbolá.

“El primer ministro Benjamin Netanyahu y yo hemos autorizado al Ejército israelí a avanzar y tomar el control de posiciones estratégicas adicionales en Líbano, con el fin de impedir ataques contra las localidades israelíes fronterizas”, declaró el ministro en un comunicado.

Además, el Ejército israelí dijo que estaba creando lo que catalogó de "una zona de seguridad" en el sur del Líbano, poco después del anuncio del ministerio.

"En la práctica, el Comando Norte ha avanzado, ha tomado el control del terreno dominante y está creando una zona de amortiguamiento, como prometimos, entre nuestros residentes y cualquier amenaza", dijo el portavoz militar Effie Defrin en una declaración televisada.

Tropas israelíes sobre el terreno

El Ejército israelí afirmó asimismo que sus soldados están desplegados en “varios puntos” del sur de Líbano. “No se trata de una operación terrestre. Es una medida táctica destinada a garantizar la seguridad de nuestra población”, declaró a la prensa extranjera el teniente coronel Nadav Shoshani, portavoz internacional del Ejército.

“Hemos posicionado soldados en la zona fronteriza en puntos adicionales para defender a nuestros civiles y evitar que Hezbolá los ataque”, añadió el portavoz.

Desde el alto el fuego de noviembre de 2024, el Ejército israelí mantenía efectivos en cinco posiciones que considera estratégicas en territorio libanés.

Testigos consultados aseguraron que “el Ejército libanés se ha retirado de al menos siete posiciones operativas avanzadas a lo largo de la frontera”. Las autoridades militares hablaron de un repliegue con el objetivo de preservar la “seguridad” de los soldados.