Irán dice que la solución para su programa nuclear es negociar tras amenazas de Netanyahu

Irán afirmó este martes que la única solución al conflicto sobre su programa nuclear es la negociación, después de que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, asegurase que Teherán está desarrollando misiles intercontinentales que pueden alcanzar Estados Unidos.

“NO hay otra solución que un resultado negociado”, escribió hoy en X el ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí.

El jefe de la diplomacia iraní afirmó que Israel “engañó” a Estados Unidos para que atacase tres instalaciones nucleares durante la guerra de los 12 días en junio y ahora trata de hacer lo mismo.

“Con el fracaso de esa acción (los ataques de junio), Israel ahora intenta convertir nuestra capacidad de defensa en una amenaza imaginaria”, dijo Araqchí.

Netanyahu aseguró ayer que Irán está desarrollando misiles balísticos intercontinentales con un alcance de 8.000 kilómetros que podría amenazar territorio estadounidense.

“Irán está desarrollando misiles intercontinentales con un alcance de 8.000 kilómetros, añade otros 3.000 y puede llegar a la costa este de Estados Unidos”, dijo Netanyahu en una entrevista con el periodista Ben Shapiro.

Con esa capacidad balística, Irán “puede poner a Nueva York, Boston, Washington o Miami al alcance de sus armas atómicas”, aseguró el mandatario israelí.

"Si Irán intenta reiniciar su programa nuclear, Estados Unidos se ocupará de eso", señaló Donald Trump

Por su parte, el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó el domingo que si Irán intenta “reiniciar su programa nuclear” Estados Unidos "también se ocupará de eso”, en referencia a posibles ataques contra el país persa.

Irán posee un potente programa de misiles y cuenta con proyectiles balísticos capaces de alcanzar hasta 2.000 kilómetros, suficiente para llegar a Israel, como se demostró durante la guerra de junio cuando Teherán lanzó a diario ataques contra terrotorio israelí.

Araqchí afirmó en su publicación en X que “los edificios y las máquinas pueden ser destruidos, pero nuestra determinación NUNCA será quebrantada” por lo que aseguró que la única solución es la negociación.

Irán y Estados Unidos mantuvieron cinco rondas de negociaciones indirectas acerca del programa nuclear iraní, pero esos contactos se encuentran detenidos desde la guerra de los 12 días en junio.

Como consecuencia del fracaso de esas negociaciones, Naciones Unidas restableció a finales de septiembre sus sanciones contra Irán por su programa nuclear a iniciativa de Alemania, Reino Unido y Francia, los países europeos del acuerdo nuclear de 2015.

Ese acuerdo limitaba el programa nuclear iraní a cambio del levantamiento de sanciones, pero Estados Unidos lo abandonó en 2018 e Irán respondió con el aceleramiento de su programa nuclear hasta los 440 kilos de uranio al 60 % que posee ahora.