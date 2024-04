Israel admite que mató de forma "no intencionada" a 7 trabajadores humanitarios en Gaza: ¿qué trabajo hace la ONG WCK?

Un ataque aéreo de Israel en Gaza mató a siete trabajadores humanitarios de la organización de ayuda alimentaria World Central Kitchen (WCK). Entre las víctimas había cuatro de nacionalidad extranjera: un británico, un polaco, un australiano y un ciudadano con doble nacionalidad estadounidense-canadiense.

"World Central Kitchen está devastada al confirmar que siete miembros de nuestro equipo han muerto en un ataque de las FDI (fuerzas de defensa israelíes) en Gaza", dijo en un comunicado la entidad basada en Estados Unidos.

La ONG afirmó que su equipo viajaba en un convoy formado por "dos coches blindados con el logotipo de la WCK y un vehículo ligero" en el momento del ataque.

"Tengo el corazón roto y estoy de luto por las familias y amigos y toda la familia WCK", expresó en la red social X José Andrés, chef hispano-estadounidense que dirige la ONG.

Se cree que se trata de los primeros trabajadores humanitarios extranjeros asesinados en la guerra de Gaza desde el 7 de octubre, y que ya ha causado más de 32.800 víctimas mortales, la mayoría mujeres y niños.

Admiten error

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, admitió este martes que el Ejército israelí mató de forma "no intencionada" a los siete trabajadores humanitarios de WCK.



"Por desgracia, en el último día hubo un caso trágico en el que nuestras fuerzas alcanzaron de forma no intencionada a gente inocente en la Franja de Gaza", dijo Netanyahu en un mensaje de agradecimiento al equipo sanitario que le operó de una hernia el lunes, después de recibir el alta.



El primer ministro reiteró que el suceso será investigado de forma exhaustiva, y defendió que este tipo de cosas "suceden en la guerra". "Haremos todo lo posible para que no vuelva a suceder", añadió.



Poco antes, el Ejército israelí anunció que será una entidad militar independiente, el Mecanismo de Investigación y Evaluación de Hechos, el que investigará el ataque, que ha llevado a la ONG a suspender sus operaciones en la región.



El portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF), Daniel Hagari, explicó en un mensaje que ha hablado personalmente con el chef José Andrés, fundador del grupo humanitario, para expresarle sus condolencias por las muertes de los trabajadores.

Un hombre junto a un automóvil destruido de la ONG World Central Kitchen (WCK) en la carretera Al Rashid, entre Deir Al Balah y Khan Younis, en el sur de la Franja de Gaza, el 2 de abril de 2024. | Fuente: EFE

¿Cuál es el trabajo de World Central Kitchen?

La ONG World Central Kitchen, liderada por el chef español José Andrés, lleva desde 2010 llevando comida allí donde hay una crisis humanitaria por catástrofes naturales o guerras.

"World Central Kitchen surgió a raíz de una idea simple que tuvimos en casa con mi esposa Patricia: cuando la gente tiene hambre hay que enviar cocineros. No mañana, hoy", afirma el propio cocinero en la web de su ONG, que suele ser la primera organización en responder a emergencias humanitarias con comida.



Fue a raíz del devastador terremoto de Haití en 2010 cuando José Andrés (Mieres, Asturias, 1969) sintió la inspiración de poner su granito de arena a través de lo que mejor sabía hacer, cocinar, puso rumbo a dicho país y no dudó en ponerse a cocinar al lado de familias desplazadas en un campamento.



Como suele señalar esta ONG, se trata de ayudar pero también de escuchar, aprender y, cuando se puede, cocinar junto a las personas afectadas por huracanes, incendios forestales, tsunamis, erupciones volcánicas e incluso guerras.



"Donde haya una lucha para que la gente con hambre se alimente, allí estaremos", es uno de los lemas de esta ONG.



En 2021, cuando José Andrés y su ONG recibieron el Premio Princesa de Asturias de la Concordia, se recordaba que desde 2010 habían prestado ayuda a más de una decena de países damnificados por catástrofes, repartido cinco millones de comidas y reunido a unos 45 000 voluntarios.



WCK, que también dispone de programas de resiliencia como Cocinas Limpias y de escuelas culinarias como École des Chefs en Puerto Príncipe (Haití), ha seguido ayudando en otros países.



Estuvieron trabajando en Estados Unidos en 2017 cuando el huracán Harvey azotó Houston o en Puerto Rico por el huracán María, y ayudaron con motivo de la pandemia mundial del coronavirus, por ejemplo, repartiendo 400 000 raciones de comida entre los sanitarios de la India.



Más recientemente, WCK da de comer a familias ucranianas con motivo de la invasión rusa a través del programa Chefs for Ukraine, y en Gaza a causa de los ataques de Israel, y donde se ha producido el trágico asesinato de siete de sus trabajadores.



José Andrés, afincado en Estados Unidos desde que tenía 21 años, ha exigido tras la tragedia en Gaza: "No más pérdidas de vidas inocentes. La paz comienza con nuestra humanidad compartida. Tiene que empezar ahora".

(Con información de EFE y AFP)