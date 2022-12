Israel ocupaó Cisjordania desde la guerra de los Seis Días, en 1967. Foto: Bandera de Israel flamea sobre la ciudad de Jerusalén. | Fuente: EFE

La anexión de Cisjordania ocupada, una reforma judicial que socava la independencia de la justicia, restaurar la pena de muerte para terroristas o la "cláusula de discriminación" son algunas de las polémicas medidas incluidas en los acuerdos de coalición en Israel.



Firmados este miércoles definitivamente por el próximo primer ministro Benjamín Netanyahu, líder de Likud, y sus socios de otros cinco partidos de la extrema derecha supremacista judía y ultraortodoxos, los pactos de coalición fueron presentados hoy ante la Knéset (Parlamento israelí), un día antes de la jura del nuevo gobierno.



Estos acuerdos firmados por separado con cada partido -en los que también se especifica qué cargos de peso y ministerios recibe cada uno- no son vinculantes, pero Benjamín Netanyahu depende de todas estas formaciones para mantener su mayoría de 64 diputados.



En el documento firmado con Sionismo Religioso, Benjamín Netanyahu se compromete en principio a anexar Cisjordania al afirmar que la "soberanía israelí se extenderá a Judea y Samaria" (como se refieren a Cisjordania), aunque estará sujeto a la "ponderación de los intereses nacionales e internacionales de Israel", a criterio del primer ministro.



La base de votantes de Sionismo Religioso, liderado por Bezalel Smotrich; y de Poder Judío de Itamar Ben Gvir, está en gran medida conformada por colonos -ellos mismos lo son- defensores de la anexión total.



En esta foto de archivo tomada el 1 de noviembre de 2022, el ex primer ministro de Israel y líder del partido Likud, Benjamin Netanyahu, se dirige a sus seguidores en la sede de la campaña en Jerusalén poco después del final de la votación para las elecciones nacionales. | Fuente: AFP

Otro de los aspectos que más preocupa en Israel es la reforma judicial, también pactada con Sionismo Religioso, que busca modificar el delicado equilibrio entre el poder político y el judicial, incluida la "cláusula de anulación", que permite al Parlamento volver a legislar leyes anuladas por el Tribunal Superior de Justicia o el Supremo.

Riesgos para la democracia israelí

Tanto el gobierno saliente, como la fiscal general han alertado sobre los riesgos para la democracia de esta medida, que también ha sido protestada por 78 jueces israelíes retirados, que hoy enviaron una carta abierta en la que advierten además del daño que infringiría a la "posición moral de Israel ante el mundo, incluidas las comunidades judías en la diáspora".



De hecho, en las directrices pactadas por los miembros de la coalición no hay menciones a Israel como Estado democrático, pero sí se establece que se “preservará el carácter judío del Estado y la herencia judía de Israel".



En lo pactado con Poder Judío -partido en cuyos mítines se grita "Muerte al árabe"-, figura la prohibición de la bandera palestina en instituciones educativas y locales; así como el establecer la pena de muerte para los condenados por terrorismo, cargos que suelen pesar sobre palestinos que cometen ataques contra objetivos israelíes.



Los acuerdos de coalición tanto con Sionismo Religioso, como los ultraortodoxos de Judaísmo Unido de la Torá (JUT), incluyen lac, que permite a cualquier negocio o médico negarse a atender a alguien por motivos religiosos, lo que podría afectar a las personas del colectivo LGTBI.



Incluso el presidente israelí, Isaac Herzog, quien no suele entrar en cuestiones políticas, ha expresado su profunda preocupación por esta cláusula que atenta contra los valores democráticos de Israel.



Varios acuerdos también prevén legislación para enmendar la Ley de Retorno de Israel, que ha regido durante décadas la política migratoria del país, para que solo se permita la inmigración de personas judías según la "halajá", es decir, de madre judía; ya que hasta ahora era suficiente con tener un abuelo judío.



También prevén normas que rechacen la legitimidad de las conversiones no ortodoxas al judaísmo para obtener la ciudadanía, lo que junto con la modificación de la Ley de Retorno, puede dañar los lazos de Israel con la diáspora, donde muchos judíos siguen las corrientes no ortodoxas.



El pacto con JUT contempla una mayor financiación pública para las escuelas ultraortodoxas, incluso para las que no enseñan las materias básicas, y la elevación a Ley Básica de la norma que exime del servicio militar a los jóvenes ultraortodoxos que estudian la Torá, para quienes también se elevarán los subsidios por esa labor.



(Con información de EFE)

NUESTROS PODCAST

"Espacio Vital": La licenciada Emil Blondet Gálvez, psicóloga señaló que las personas sienten miedo y se genera un impacto tremendo en la persona. Si bien indicó que una protesta es un derecho, cuando esta se vuelve violenta afecta la salud mental de las personas dejando mucha ansiedad y temores. La especialista dijo que en los adultos el estrés es grande por la incertidumbre que vive por su trabajo por sus pertenencias, por no conseguir nada en medio de una paralización y protesta. Agregó que esa situación altera mucho a las personas y se va mellando la esperanza de que todo vaya mejor.

Newsletter Las cosas como son

Fernando Carvallo selecciona la información y comparte su visión de la actualidad nacional e internacional. Suscríbete a nuestro newsletter Las cosas como son para leer sus columnas diarias.