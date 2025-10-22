Israel confirma que mató a un comandante de Hezbolá en un bombardeo en el sur del Líbano

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El Ejército israelí confirmó este miércoles la muerte de Issa Ahmad Karbala, al que identificó como comandante de un pelotón de la fuerza Radwan de Hezbolá, en un bombardeo con dron contra la localidad de Ain Qana (sur del Líbano), pese al alto al fuego vigente y apenas dos días después de varios ataques israelíes en la misma región.

"Las fuerzas israelíes atacaron y eliminaron a Issa Ahmad Karbala, comandante de un pelotón de la fuerza Radwan de Hezbolá en la zona de Ain Qana", informó el Ejército en un comunicado afirmando que Karbala "impulsó la transferencia de armas al Líbano y promovió ataques terroristas contra su territorio".

Según el Ministerio de Salud Pública del Líbano, una persona murió en el ataque contra una motocicleta en Ain Qana, en la región de Iqlim al Tuffah, sin ofrecer más detalles sobre su identidad.



Bombardeos israelíes

El ataque se produce dos días después de una oleada de bombardeos israelíes que alcanzaron varias localidades del sur del país, incluidas Jarmaq y Mahmoudiya, provocando explosiones e incendios forestales que requirieron la intervención de los servicios de emergencia.

Israel ha continuado atacando territorio libanés pese al alto al fuego alcanzado en noviembre de 2024, con frecuencia apuntando contra vehículos en los que asegura viajan miembros de Hezbolá o contra presuntas instalaciones del grupo chií, argumentando que sus actividades violan los acuerdos entre Israel y el Líbano.

