Irán ejecutó a otro reo acusado de espiar para Israel: ya suma 15 ajusticiados por el mismo motivo desde junio

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Irán ejecutó a un hombre acusado de espiar para el servicio de inteligencia israelí, Mossad, con lo que el número de personas ahorcadas por vínculos con Israel aumenta a 15 desde la guerra de 12 días en junio, informó la justicia iraní.

“La pena de muerte de este espía fue ejecutada el sábado por la mañana”, anunció el jefe judicial de la provincia norteña de Qom, Kazem Musavi, según informó la agencia Mizan, del Poder Judicial iraní.

Musavi indicó que la ejecución del hombre, que no fue identificado, se llevó a cabo después de que la Corte Suprema confirmara la sentencia por los cargos de “guerra contra Dios” y “corrupción en la tierra”, conceptos que engloban una serie de delitos contra el islam y la seguridad pública.



¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

Vinculado con el Mossad

El responsable judicial explicó que el acusado había iniciado sus contactos con el Mossad en octubre de 2023 y fue arrestado en febrero de 2024. Agregó que, tras su detención, las autoridades realizaron investigaciones de inteligencia y recopilaron pruebas, incluyendo confesiones del acusado sobre su colaboración con oficiales israelíes y el envío de información confidencial al extranjero.

“Esta persona, por motivos personales y laborales, estableció contacto con los servicios del régimen sionista (Israel), celebró reuniones con un oficial del Mossad, cooperó en labores de inteligencia y comenzó a enviar información confidencial”, declaró Musavi.

Con esta ejecución, Irán ha ahorcado a 15 personas desde el comienzo de la guerra con Israel, el 12 de junio, por cargos de espionaje a favor del Estado judío.

El miércoles, el presidente iraní, Masud Pezeshkian, promulgó una ley que endurece los castigos por espionaje a favor de Estados Unidos e Israel y establece la pena de muerte para los actos contra la seguridad del país y de prisión para el uso de servicios como Starlink o la colaboración con medios de comunicación extranjeros considerados hostiles.

