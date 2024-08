Más aerolíneas cancelan vuelos en Israel ante posible ataque de Irán

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La Autoridad Aeroportuaria de Israel afirmó que el espacio aéreo nacional sigue siendo seguro, mientras más de una decena de aerolíneas han anunciado cancelaciones de vuelos hacia y desde el país en medio de la preocupación por un ataque de Irán o Hezbolá.



"Algunas de las aerolíneas extranjeras están suspendiendo o reduciendo sus vuelos a Israel por razones internas. Los viajeros deben tener en cuenta que su regreso a Israel puede retrasarse, y deben mantenerse informados sobre el estado de sus vuelos", señaló la AAI en un comunicado.



En la misma línea se ha pronunciado el jefe de la Autoridad de Aviación Civil, Samuel Zakai, quien subrayó que el espacio aéreo de Israel "sigue siendo absolutamente seguro", refiriéndose no solo al análisis de las autoridades israelíes, sino también de reguladores globales, como la Administración Federal de Aviación o su contraparte europea.



A diferencia de la situación en el Líbano, estas autoridades no han dado instrucciones a las aerolíneas para que no vuelen a Israel, señaló.



Los iraníes participan en una procesión fúnebre del difunto líder de Hamás, Ismail Haniyeh, en Teherán, el 1 de agosto de 2024, antes de su entierro en Qatar. | Fuente: AFP

Zakai afirmó que Israel demostró el 13 y 14 de abril —cuando Irán llevó a cabo un ataque con misiles y aviones no tripulados sin precedentes que quedó casi totalmente frustrado— que cuando se evalúa que el espacio aéreo no es seguro, se cierra.



"Eso nos valió mucho crédito a nivel internacional", agregó.

Suspensión temporal de viajes

Sin embargo, más de una decena de aerolíneas han anunciado la suspensión temporal de sus vuelos a Israel, y otras han cancelado sus conexiones al menos durante el fin de semana, ante el posible ataque inminente de Irán o Hezbolá, después de que Israel presuntamente haya matado en los últimos días al máximo jefe político de Hamás, Ismail Haniyeh, en Teherán; y al jefe militar de los chiíes libaneses, Fuad Shukr, en Beirut.



Combatientes de Hizbulá se reúnen momentos antes del funeral del comandante de dicho grupo armado Fuad Shukr, recientemente fallecido en un bombardeo israelí, este jueves en Beirut | Fuente: EFE

Zakai indicó que ayer por la tarde, unos 70.000 viajeros volaron hacia y desde Israel, con unas 60 aerolíneas diferentes.



“Las cancelaciones son significativas”, reconoció, principalmente porque "las tripulaciones de vuelo se ven disuadidas de venir a Israel".

El Grupo Lufthansa, que incluye a Lufthansa, Swiss Airlines, Brussel Airlines, Austrian Airlines y Eurowings, anunció ayer que cancelaría los vuelos a Israel hasta el 9 de agosto, y hoy se ha unido la italiana ITA Airways, al menos hasta el 6 de agosto.

La gente observa la puesta de sol a lo largo de la cornisa costera de Beirut mientras un avión se acerca para aterrizar en el Aeropuerto Internacional Rafic Hariri el 29 de julio de 2024. | Fuente: AFP

También la estadounidense United o British Airways han suspendido temporalmente sus vuelos hasta y desde Israel, de momento sin fecha de reanudación.



Air India, Delta y FlyDubai cancelaron sus vuelos a Israel programados para el jueves por la tarde y la noche, pero planean reanudar el tránsito al país el viernes.



De momento, las aerolíneas israelíes El Al, Israir y Arkia tienen previsto continuar operando sus vuelos con normalidad, e incluso podrían añadir conexiones para ayudar a israelíes que se hayan quedado varados en el extranjero por cancelaciones de otras compañías. (Con información de EFE)

Miles de personas reclamaron el jueves venganza en el funeral en Teherán del líder político de Hamás, Ismail Haniyeh, quien murió un día antes en un ataque en la capital iraní atribuido a Israel. | Fuente: AFP