SENAMHI: Pronóstico del clima hoy sábado 28 de febrero 2026

En ciudades de costa, sierra y selva, el pronóstico de mañana puede variar significativamente según la región. Por eso es recomendable revisar plataformas oficiales o aplicaciones meteorológicas a primera hora del día. Estas herramientas facilitan conocer escenarios actualizados y tomar mejores decisiones, especialmente si se realizan actividades al aire libre, viajes o trabajos dependientes del clima

¿Cómo está el clima en Lima y en las ciudades del Perú?

Aquí presentamos la lista actualizada y detallada del pronóstico del clima de hoy para las principales ciudades del Perú:

Lima Actualizado 4:00 am hora Perú Actualizado 4:00 am hora Perú 22° Nublado Día 25° • Noche 24° Máx./Min. 26°/22° 26°/22° Humedad 90% 90% Índice UV 0 / Bajo 0 / Bajo Viento 14 km/h 14 km/h

Arequipa Actualizado 4:00 am hora Perú Actualizado 4:00 am hora Perú 13° Parcialmente nublado Día 19° • Noche 15° Máx./Min. 21°/12° 21°/12° Humedad 63% 63% Índice UV 0 / Bajo 0 / Bajo Viento 7 km/h 7 km/h

Trujillo Actualizado 4:00 am hora Perú Actualizado 4:00 am hora Perú 22° Nublado Día 24° • Noche 24° Máx./Min. 26°/22° 26°/22° Humedad 99% 99% Índice UV 0 / Bajo 0 / Bajo Viento 7 km/h 7 km/h

Cajamarca Actualizado 4:00 am hora Perú Actualizado 4:00 am hora Perú 11° Nublado Día 16° • Noche 12° Máx./Min. 17°/10° 17°/10° Humedad 94% 94% Índice UV 0 / Bajo 0 / Bajo Viento 5 km/h 5 km/h

Chiclayo Actualizado 4:00 am hora Perú Actualizado 4:00 am hora Perú 23° Muy nublado Día 28° • Noche 25° Máx./Min. 31°/23° 31°/23° Humedad 87% 87% Índice UV 0 / Bajo 0 / Bajo Viento 16 km/h 16 km/h

Piura Actualizado 4:00 am hora Perú Actualizado 4:00 am hora Perú 26° Parcialmente nublado Día 29° • Noche 29° Máx./Min. 35°/25° 35°/25° Humedad 77% 77% Índice UV 0 / Bajo 0 / Bajo Viento 13 km/h 13 km/h

Cusco Actualizado 4:00 am hora Perú Actualizado 4:00 am hora Perú 8° Chubascos Día 15° • Noche 12° Máx./Min. 19°/8° 19°/8° Humedad 91% 91% Índice UV 0 / Bajo 0 / Bajo Viento 3 km/h 3 km/h

Iquitos Actualizado 4:00 am hora Perú Actualizado 4:00 am hora Perú 24° Muy nublado Día 30° • Noche 26° Máx./Min. 32°/24° 32°/24° Humedad 96% 96% Índice UV 0 / Bajo 0 / Bajo Viento 4 km/h 4 km/h

Pucallpa Actualizado 4:00 am hora Perú Actualizado 4:00 am hora Perú 25° Nublado Día 30° • Noche 27° Máx./Min. 31°/25° 31°/25° Humedad 93% 93% Índice UV 0 / Bajo 0 / Bajo Viento 1 km/h 1 km/h

Huancayo Actualizado 4:00 am hora Perú Actualizado 4:00 am hora Perú 8° Nublado Día 15° • Noche 12° Máx./Min. 18°/8° 18°/8° Humedad 87% 87% Índice UV 0 / Bajo 0 / Bajo Viento 5 km/h 5 km/h

Tacna Actualizado 4:00 am hora Perú Actualizado 4:00 am hora Perú 20° Parcialmente nublado Día 26° • Noche 22° Máx./Min. 28°/20° 28°/20° Humedad 74% 74% Índice UV 0 / Bajo 0 / Bajo Viento 7 km/h 7 km/h

Ica Actualizado 4:00 am hora Perú Actualizado 4:00 am hora Perú 21° Parcialmente nublado Día 28° • Noche 25° Máx./Min. 33°/21° 33°/21° Humedad 88% 88% Índice UV 0 / Bajo 0 / Bajo Viento 8 km/h 8 km/h

Tarapoto Actualizado 4:00 am hora Perú Actualizado 4:00 am hora Perú 24° Muy nublado Día 29° • Noche 26° Máx./Min. 31°/23° 31°/23° Humedad 93% 93% Índice UV 0 / Bajo 0 / Bajo Viento 4 km/h 4 km/h

Huánuco Actualizado 4:00 am hora Perú Actualizado 4:00 am hora Perú 16° Nublado Día 21° • Noche 19° Máx./Min. 23°/16° 23°/16° Humedad 91% 91% Índice UV 0 / Bajo 0 / Bajo Viento 4 km/h 4 km/h