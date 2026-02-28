Últimas Noticias
Podcasts ELECCIONES 2026
Calculadora liga 1 Concursos RPP
ELECCIONES 2026
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

SENAMHI: Pronóstico del clima hoy sábado 28 de febrero 2026

Clima en Lima y regiones para hoy ,sábado , 28 de febrero
Clima en Lima y regiones para hoy ,sábado , 28 de febrero
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

Consulta el pronóstico del clima hoy en Lima y ciudades del Perú: temperatura actual, sensación térmica, radiación UV, probabilidad de lluvia y reporte oficial del Senamhi actualizado.

¿Cómo estará el clima mañana?

El SENAMHI

En ciudades de costa, sierra y selva, el pronóstico de mañana puede variar significativamente según la región. Por eso es recomendable revisar plataformas oficiales o aplicaciones meteorológicas a primera hora del día. Estas herramientas facilitan conocer escenarios actualizados y tomar mejores decisiones, especialmente si se realizan actividades al aire libre, viajes o trabajos dependientes del clima


¿Cómo está el clima en Lima y en las ciudades del Perú?

Aquí presentamos la lista actualizada y detallada del pronóstico del clima de hoy para las principales ciudades del Perú:

Lima
Actualizado 4:00 am hora Perú
22°

Nublado

Día 25° • Noche 24°

Máx./Min.
26°/22°
Humedad
90%
Índice UV
0 / Bajo
Viento
14 km/h
Arequipa
Actualizado 4:00 am hora Perú
13°

Parcialmente nublado

Día 19° • Noche 15°

Máx./Min.
21°/12°
Humedad
63%
Índice UV
0 / Bajo
Viento
7 km/h
Trujillo
Actualizado 4:00 am hora Perú
22°

Nublado

Día 24° • Noche 24°

Máx./Min.
26°/22°
Humedad
99%
Índice UV
0 / Bajo
Viento
7 km/h
Cajamarca
Actualizado 4:00 am hora Perú
11°

Nublado

Día 16° • Noche 12°

Máx./Min.
17°/10°
Humedad
94%
Índice UV
0 / Bajo
Viento
5 km/h
Chiclayo
Actualizado 4:00 am hora Perú
23°

Muy nublado

Día 28° • Noche 25°

Máx./Min.
31°/23°
Humedad
87%
Índice UV
0 / Bajo
Viento
16 km/h
Piura
Actualizado 4:00 am hora Perú
26°

Parcialmente nublado

Día 29° • Noche 29°

Máx./Min.
35°/25°
Humedad
77%
Índice UV
0 / Bajo
Viento
13 km/h
Cusco
Actualizado 4:00 am hora Perú

Chubascos

Día 15° • Noche 12°

Máx./Min.
19°/8°
Humedad
91%
Índice UV
0 / Bajo
Viento
3 km/h
Iquitos
Actualizado 4:00 am hora Perú
24°

Muy nublado

Día 30° • Noche 26°

Máx./Min.
32°/24°
Humedad
96%
Índice UV
0 / Bajo
Viento
4 km/h
Pucallpa
Actualizado 4:00 am hora Perú
25°

Nublado

Día 30° • Noche 27°

Máx./Min.
31°/25°
Humedad
93%
Índice UV
0 / Bajo
Viento
1 km/h
Huancayo
Actualizado 4:00 am hora Perú

Nublado

Día 15° • Noche 12°

Máx./Min.
18°/8°
Humedad
87%
Índice UV
0 / Bajo
Viento
5 km/h
Tacna
Actualizado 4:00 am hora Perú
20°

Parcialmente nublado

Día 26° • Noche 22°

Máx./Min.
28°/20°
Humedad
74%
Índice UV
0 / Bajo
Viento
7 km/h
Ica
Actualizado 4:00 am hora Perú
21°

Parcialmente nublado

Día 28° • Noche 25°

Máx./Min.
33°/21°
Humedad
88%
Índice UV
0 / Bajo
Viento
8 km/h
Tarapoto
Actualizado 4:00 am hora Perú
24°

Muy nublado

Día 29° • Noche 26°

Máx./Min.
31°/23°
Humedad
93%
Índice UV
0 / Bajo
Viento
4 km/h
Huánuco
Actualizado 4:00 am hora Perú
16°

Nublado

Día 21° • Noche 19°

Máx./Min.
23°/16°
Humedad
91%
Índice UV
0 / Bajo
Viento
4 km/h
Tumbes
Actualizado 4:00 am hora Perú
25°

Nublado

Día 29° • Noche 27°

Máx./Min.
30°/25°
Humedad
91%
Índice UV
0 / Bajo
Viento
7 km/h
Video recomendado
Tags
Lima Senamhi Temperatura Peru Clima hoy

RPP TV

En Vivo

Más sobre Actualidad

Lo más leído

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA