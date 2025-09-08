Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
El poder en tus manos
El poder en tus manos
EP213 | INFORMES | Senado 2026: así elegiremos a los 60 senadores de la nueva cámara del Congreso bicameral
EP 213 • 03:53
Reflexiones del evangelio
Reflexiones del evangelio
Lunes 8 de agosto | (Natividad de María) - "Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo"
EP 1072 • 12:50
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Fiscales ratifican que requieren 81 millones de soles de presupuesto
EP 1863 • 14:16

Mueren 4 soldados israelíes en combate en la Franja de Gaza

Soldados de la reserva israelí caminan junto a vehículos blindados de transporte de personal y tanques en una base de reclutamiento militar en el sur de Israel.
Soldados de la reserva israelí caminan junto a vehículos blindados de transporte de personal y tanques en una base de reclutamiento militar en el sur de Israel. | Fuente: EFE
Agencia EFE

por Agencia EFE

·

Los atacantes se acercaron a un tanque, dispararon contra su comandante y arrojaron después un artefacto explosivo dentro del blindado, lo que causó la muerte de los cuatro soldados israelíes.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El Ejército israelí informó este lunes de la muerte de cuatro soldados en combates en el norte de la Franja de Gaza, lo que eleva a 460 el total de militares caídos en el enclave palestino desde el inicio de la guerra en octubre de 2023, según el recuento de las autoridades.

Las víctimas fueron identificadas como Uri Lamed, de 20 años; Gadi Cotal, de 20; Amit Arye Regev, de 19, y un cuarto soldado cuyo nombre aún no fue autorizado para su publicación.

Según el diario local The Times of Israel, el ataque se produjo alrededor de las 06.00 hora local (03.00 GMT) en Yabalia, al norte de la ciudad de Gaza, cuando entre tres y cuatro milicianos de Hamás abrieron fuego contra un puesto militar poco después de que las tropas regresaran de una operación nocturna.

Los atacantes se acercaron a un tanque, dispararon contra su comandante -que tenía la cabeza fuera de la escotilla- y arrojaron después un artefacto explosivo dentro del blindado, lo que causó la muerte de los cuatro soldados, de acuerdo con la investigación preliminar citada por el medio.

El ministro de Defensa israelí expresó a través de su cuenta de X su "más sentido pésame" por los soldados fallecidos. "Deseo abrazar a las familias en duelo en este momento difícil", añadió.

Asimismo, destacó: "Fortalezco a los heroicos combatientes de las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel) que arriesgan sus vidas y luchan con valentía en este momento para rescatar a todos los rehenes y derrotar a la organización terrorista Hamás".

Por otro lado, el Ministerio de Sanidad gazatí, controlado por el grupo islamista, cifró este lunes en 64.522 los muertos por ataques israelíes desde el inicio de la guerra, una estadística que no distingue entre combatientes y civiles.

Te recomendamos

Video recomendado
Tags
Gaza Israel Palestina Hamás

Más sobre Medio Oriente

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido Sugerido

SIGUIENTE NOTA