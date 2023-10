¿Qué se disputan Palestina e Israel? [INFORME]

Medio Oriente ¿Qué se disputan Palestina e Israel?

Gaza es administrada desde el 2007 por la organización musulmana Hamás. | Fuente: RPP

Tras la Segunda Guerra Mundial, la Asamblea General de Naciones Unidas dictaminó en 1947 la repartición en dos estados del territorio que hasta entonces era parte del mandato británico: uno árabe, lo que se conoce ahora como Palestina; y otro judío, lo que ahora es Israel. Esta división no fue del agrado de los árabes, quienes de inmediato declararon la guerra a Israel.

A causa de los continuos conflictos, Palestina acabó dividiéndose en dos territorios: la Franja de Gaza y Cisjordania. Ambos se encuentran separados por más de 40 kilómetros de distancia y representan al pueblo palestino, aunque con diferencias en términos de ideología y enfoque hacia el conflicto con Israel.

Cisjordania está liderada por la Autoridad Nacional Palestina que tiene como objetivo buscar el reconocimiento de esa nación en un territorio delimitado por lo que, incluso, ha estado en negociaciones con Israel en busca de una solución pacífica.

De otro lado está Gaza, que es administrada desde el 2007 por la organización musulmana Hamás, grupo que recientemente inició su ataque a Israel. Al igual que otras organizaciones del Medio Oriente, Hamás tiene un único objetivo, según explica el internacionalista Víctor Belaunde.

“Estos son grupos cuya finalidad no solo es expulsar a Israel del Medio Oriente, sino tienen una pretensión global, igual que Al Qaeda, igual que el Estado Islámico; ellos tienen una guerra contra todos los que no son musulmanes. Incluso, contra todos los musulmanes que no piensan como ellos. Ellos quieren imponerse en todo el mundo”, sostuvo.



¿Qué busca Israel en este conflicto?

Si bien el grupo Hamás, que representa a un sector reducido de palestinos radicales, desea la exterminación total de Israel, ¿qué busca Israel en este conflicto? Fernando Carvallo, historiador y conductor de RPP, nos explica.

“En este momento, la Franja de Gaza representa para Israel un problema de seguridad tal y como hemos visto por los ataques producidos el sábado pasado. Lo que Israel quiere es garantizar que no tengan autonomía en el uso de sus fronteras para que no puedan recibir el material bélico que han usado para el ataque”, manifestó.

Según el internacionalista Ramiro Escobar, la paz entre ambos será difícil mientras no haya acuerdos.

“Como ha dicho un exministro de exteriores israelí, Israel siempre ha sabido ganar todas las guerras, pero no ha sabido ganar la paz; y esto es porque no logran tener un acuerdo con los palestinos para negociar un nuevo estatus en la configuración de los territorios que le pertenece a cada pueblo. Mientras eso no cambie, provoca una sensación de encierro, de desesperación y de literal cólera entre parte del colectivo palestino que los hace apoyar a grupos como Hamás”, sostuvo.

Por lo pronto, los expertos coinciden en que los ataques entre ambos han generado una crisis humanitaria que no solo ha involucrado a ambas naciones, sino también a ciudadanos de todo el mundo. Se necesita una reacción internacional que llegue a un entendimiento y lleve paz a la región.