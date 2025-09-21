Reportan cinco muertos, entre ellos tres niños, en un ataque israelí en el sur del Líbano: Israel abre investigación

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Al menos cinco personas murieron este domingo, entre ellas tres menores de edad, en un ataque con dron lanzado por Israel contra la localidad de Bint Jbeil, en el sur del Líbano, informaron las autoridades libanesas.

El Centro de Operaciones de Emergencia del Ministerio de Salud Pública del Líbano dijo en un comunicado que el bombardeo contra Bint Jbeil, además, provocó heridas a otras dos personas, sin aportar más detalles sobre el ataque ni revelar la identidad de las víctimas.

Por su parte, la Agencia Nacional de Noticias libanesa (ANN) informó de que el objetivo del ataque fue una motocicleta que transitaba por la localidad.

El Ejército israelí ha intensificado recientemente sus ataques contra el Líbano, especialmente contra el sur del país mediterráneo, pese al alto el fuego en vigor desde noviembre de 2024 que puso fin a la guerra entre Israel y el grupo chií Hezbolá.

El viernes, al menos dos personas murieron y otras once resultaron heridas en bombardeos contra vehículos que circulaban por el sur del Líbano; mientras que el jueves las fuerzas israelíes ordenaron la evacuación de cinco aldeas meridionales libanesas antes de atacar supuestas instalaciones de Hezbolá.

El Estado judío ha continuado atacando el territorio libanés prácticamente a diario pese al alto el fuego en vigor desde el pasado noviembre, intercalando bombardeos selectivos contra vehículos o viviendas, con campañas más amplias que dice dirigir contra infraestructura y almacenes de armas de la formación chií.

Israel: muerte de civiles en ataque en el sur de Líbano "bajo investigación"

El Ejército israelí afirmó este domingo que investiga la muerte de "varios civiles" tras atacar a un supuesto "terrorista de Hizbulá" en la zona de Bint Jbeil, en el sur del Líbano.

"Hoy (domingo), las FDI atacaron y eliminaron a un terrorista de Hizbulá en la zona de Bint Jbeil, en el sur del Líbano. El terrorista actuó desde una población civil, violando los acuerdos entre Israel y el Líbano", señaló el Ejército en un comunicado.

"Como resultado del ataque, varios civiles no involucrados murieron. Las FDI lamentan cualquier daño a personas no involucradas y trabajan para minimizar los daños en la medida de lo posible. El incidente está bajo investigación", añadió.