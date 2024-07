“¿Qué se tiene que meter la OEA?”: presidente de México pide “no meter las narices” en las elecciones de Venezuela

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pidió este martes no meter "las narices" en Venezuela a quienes cuestionan e incluso denuncian un fraude en las elecciones que dieron un tercer mandato consecutivo a Nicolás Maduro.

"Que se revisen las actas, que se cuenten los votos, pero que no haya desconocimiento a priori y que no metan las manos ni las narices quienes no actúan de verdad, en realidad, en forma democrática", dijo el mandatario izquierdista durante su habitual rueda de prensa.

López Obrador reiteró que su gobierno reconocerá los resultados que emita el Consejo Nacional Electoral, de línea oficialista, e instó a esperar el cómputo final y a "no descalificar" los comicios "ni en un sentido ni en otro".

Criticó además el "injerencismo" de gobiernos extranjeros y de la Organización de Estados Americanos (OEA), que este martes denunció que los comicios del domingo sufrieron "la manipulación más aberrante".

"¿Qué no tienen los gobiernos de otros países pequeños, medianos o grandotes cosas que hacer? ¿Qué se tienen que estar metiendo en asuntos de otros países? ¿Por qué el injerencismo? (...) ¿Qué se tiene que meter la OEA?", cuestionó López Obrador sin especificar a los países aludidos.

OEA convoca sesión extraordinaria para evaluar situación en Venezuela

El Consejo Permanente de la OEA convocó a una reunión extraordinaria el miércoles para "abordar los resultados del proceso electoral", tras un pedido en tal sentido de Los gobiernos de Argentina, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay.

"La OEA no tiene credibilidad ¿Con qué fundamento la OEA sostiene que ganó el otro candidato (Edmundo González)? ¿Dónde están las pruebas?", aseveró el gobernante mexicano.

La oposición venezolana, liderada por María Corina Machado, como gran parte de la comunidad internacional, incluidos Estados Unidos, la Unión Europea, Brasil y Colombia, pusieron en duda los resultados de las votaciones.

