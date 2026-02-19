Últimas Noticias
Cúal fue el último temblor en México hoy 19 de febrero según SSN

Cuál es el ultimo temblor en México y CDMX registrado segun el Servicio Sismológico Nacional (SSN) hoy 19 de febrero del 2026. Consulta los últimos sismos EN VIVO para México aquí.

Redacción RPP

por Redacción RPP

·

Actualización EN VIVO de los últimos reportes de sismos y terremotos en México desde hoy jueves 19 de febrero 2026, según el Servicio Sismológico Nacional. Consulta la magnitud, epicentro y recomendaciones antes, durante y después del temblor.

¿Cuál es la diferencia entre magnitud e intesidad de un sismo?


La magnitud e intensidad son conceptos diferentes cuando se habla de sismos. El primero permite analizar el tamaño del terremoto, al medir la energía liberada desde el hipocentro del terremoto y para lo cual se utilizan medidas sismográficas, siendo uno de los más utilizados la famosa escala de Ritcher.

Por su parte, al referirnos a intensidad, se habla de cómo las personas perciben el movimiento sísmico y el nivel registrado en una ubicación específica. Dicha medición se realiza con escalas que califican el impacto visible del terremoto, tanto en construcciones, infraestructuras y personas.

