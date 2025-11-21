Actualización EN VIVO de los últimos reportes de sismos y terremotos en México desde hoy viernes 21 de noviembre 2025, según el Servicio Sismológico Nacional. Consulta la magnitud, epicentro y recomendaciones antes, durante y después del temblor.
Sismo a 26 km al ESTE de MATIAS ROMERO, OAX
- Magnitud :4.1
- Profundidad : 108.2 km
- Fecha y Hora: 2025-11-21 04:59:20
- Latitud: 16.918
- Longitud: -94.804
- Referencia: 26 km al ESTE de MATIAS ROMERO, OAX
