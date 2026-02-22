Hace 26 minutos

¿Qué es un sismo y cómo se origina?

El sismo es un movimiento producido en la corteza terrestre ocasionado por la liberación de energía acumulada en el subsuelo, la cual queda libre en manera de ondas que se expanden en la superficie de la Tierra, generando estas vibraciones.

Los movimientos sísmicos se originan por la interacción entre placas tectónicas, las cuales chocan y generan esfuerzos de fricción que superan la resistencia de las rocas, ocasionando una ruptura violenta y, con ello, la liberación de energía.