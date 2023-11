Fiscalía de Ciudad de México dispuso espiar a políticos opositores, reveló The New York Times

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) mandó a espiar desde 2021 líneas telefónicas de personajes de la oposición y de algunas figuras del gobernante Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en la capital del país y su zona metropolitana, según un reportaje publicado este jueves por The New York Times.



De acuerdo con la publicación, durante la jefatura de Gobierno de la ahora aspirante presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum, el organismo autónomo, cuya titular es Ernestina Godoy, solicitó acceso a registros telefónicos de más de una docena de políticos y los obtuvo mediante la empresa Telcel, del magnate Carlos Slim.



“Al menos 14 expedientes judiciales revisados por The New York Times muestran que la fiscalía general indicó a la mayor empresa de telecomunicaciones del país que entregase registros telefónicos y de mensajes de texto, así como datos de localización de más de una decena de funcionarios y políticos mexicanos destacados”, apunta el reportaje.



Según el periódico estadounidense, Telcel reconoció en un documento judicial que había recibido los requerimientos y entregado los registros, que abarcaban desde 2021 hasta este año.



Entre las personas que eran espiadas, según la publicación, están el opositor Santiago Taboada, aspirante a gobernar la Ciudad de México, y la senadora Lilly Téllez, quien buscaba ser candidata a presidenta, ambos del derechista Partido Acción Nacional (PAN).



También aparecen Higinio Martínez Miranda, y Horacio Duarte Olivares, principales operadores políticos de Morena en el Estado de México.



Además figura la exdiputada local del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Alessandra Rojo de la Vega, entre otros políticos.

Ernestina Godoy, Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México. | Fuente: EFE

"Claro abuso de poder"

Citada por el medio, la Fiscalía aseguró que "no espía a personajes políticos ni a ninguna persona. Por el contrario, investiga con fines exclusivamente jurídicos”.



Sin embargo, a decir de dos juristas consultados por el diario, las acciones de la FGJCDMX fueron ilegales, mientras que otro experto dijo que tal vez no sean necesariamente ilegales, pero sí un "claro abuso de poder".



Taboada, alcalde de la demarcación interna Benito Juárez investigado por presunta corrupción inmobiliaria, afirmó en redes sociales que la información "comprueba la persecución política de la fiscalía".



"Como lo denuncié hace meses, hoy se revela en un medio internacional la evidencia. Es claro el miedo que le tienen a nuestro proyecto de cambio para la CDMX", sostuvo en la red X.



Este caso se suma al revelado en mayo pasado en un reportaje del mismo diario en el que, citando varias fuentes en contacto directo con el entonces subsecretario federal de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, reportó que este había sido víctima de espionaje con el sistema Pegasus de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).



Sin embargo, en ese momento el presidente Andrés Manuel López Obrador minimizó el hecho.



Como en otras ocasiones, López Obrador rechazó los señalamientos al recordar que él fue víctima de espionaje de los anteriores presidentes. (EFE)