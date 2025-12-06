México: dos muertos y siete heridos tras explosión de coche bomba en Michoacán

Un ataque con un coche bomba en las instalaciones de la Policía Comunitaria del municipio de Coahuayana, en el estado mexicano de Michoacán (oeste), dejó un saldo preliminar de dos personas muertas y al menos siete lesionadas, informó este sábado el Gabinete de Seguridad.

El organismo informó que las autoridades realizan la investigación de los hechos para determinar las causas de la explosión registrada esta mañana frente a las instalaciones de la Policía Comunitaria que, “hasta el momento, dejó dos personas fallecidas y 7 lesionadas”.

Por su parte, el Gobierno de Michoacán confirmó que la explosión ocurrió alrededor de las 12.00 hora local (16.00 GMT) de este sábado, sobre la calle Allende, a menos de cien metros de la alcaldía de Coahuayana, un municipio dedicado principalmente a la pesca y a la producción de plátano y papaya.

La Fiscalía General del Estado (FGE) inició una investigación para determinar si las personas que murieron o los heridos son pobladores o integrantes de la Policía Comunitaria, la cual realiza funciones de seguridad pública pero no cuenta con el reconocimiento oficial del Gobierno de Michoacán.

La explosión provocó severos daños en al menos diez inmuebles, varios con locales comerciales, así como en una decena de vehículos que se encontraban estacionados en la zona.

La Policía Comunitaria es encabezada por Héctor Zepeda Navarrete, alias El Comandante Teto, identificado como un exintegrante de los civiles grupos de autodefensa que surgieron en 2014 para combatir al cartel de Los Caballeros Templarios.

El Gobierno de Michoacán tiene en Coahuayana grupos de la Guardia Civil (Policía Estatal), que operan en coordinación con la Guardia Nacional, Ejército Mexicano y la Marina.



¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

Tráfico de cocaína desde Sudamérica

Michoacán cuenta con 270 kilómetros de litoral en el Pacífico mexicano, distribuidos en los municipios de Lázaro Cárdenas, Aquila y Coahuayana, donde la Secretaría de Marina mantiene constantes operativos en altamar al ser una ruta para el tráfico de cocaína desde Sudamérica.

Las autoridades han identificado que pobladores de la costa michoacana trabajan al servicio de narcotraficantes recogiendo en el mar paquetes de cocaína, que posteriormente trasladan por tierra o en avionetas a distintos puntos de México o la frontera con Estados Unidos.

La Secretaría de Marina determinó también que en la costa de Michoacán hay una fuerte confrontación entre las Policías Comunitarias de Aquila y Coahuayana con el Cartel Jalisco Nueva Generación.

Desde el pasado 10 de noviembre México ha reforzado la seguridad en Michoacán tras el asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, quien fue atacado durante un acto público en pleno Día de Muertos.

Desde entonces, en el estado se ha detenido a 165 personas y asegurado 68 armas de fuego, 7 409 cartuchos, 375 cargadores, 145 vehículos, 90 artefactos explosivos, 53 Kilos de material explosivo, 28 kilos de marihuana, 426 kilos de metanfetamina, 28 000 litros y 7 300 kilos de sustancias químicas para la elaboración de droga sintética y 10 campamentos inhabilitados.

