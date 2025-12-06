“No tienen pruebas”: Fátima Bosch defiende al dueño de Miss Universo ante acusaciones de crimen organizado

La mexicana Fátima Bosch, Miss Universo 2025, se pronunció ante la ola de señalamientos que han surgido contra el presidente de la organización, Raúl Rocha Cantú, tras su victoria en el certamen. En una entrevista con Telemundo, la modelo salió en defensa del empresario, quien en las últimas semanas ha sido acusado de favoritismo, fraude y presuntos vínculos con actividades ilícitas.

Rocha Cantú ha sido señalado por uno de los jueces del concurso de haber favorecido a Bosch, además de haber reconocido un contrato millonario con Petróleos Mexicanos (Pemex), donde el padre de la reina de belleza es directivo.

A ello se suma que recientemente se destapó una orden de aprehensión en su contra por supuesta participación en una red de tráfico de drogas, armas y combustibles en la frontera entre México y Guatemala, con presuntas conexiones al Cártel Jalisco Nueva Generación y La Unión Tepito.

Bosch desestimó las acusaciones y aseguró que ninguna ha sido comprobada. “Es muy fácil alzar la voz, pero si no tienes pruebas ni fundamentos, es mejor que no la alces”, afirmó. También defendió a su padre, Bernardo Bosch Hernández, negando que él o Rocha Cantú hayan comprado su triunfo. “Me da muchísima risa porque hay tanta desinformación. Mi papá y el licenciado se conocieron cuando yo gané”, comentó.

¿Por qué investigan a Raúl Rocha?

La Fiscalía General de la República (FGR) de México confirmó que están investigando a Raúl Rocha, copropietario de Miss Universo, por presunta vinculación con crimen organizado.

En un comunicado, la FGR detalló que desde el 29 de noviembre de 2024 existe una carpeta de investigación contra 13 personas “por delincuencia organizada, en relación con narcotráfico, huachicol (contrabando de combustible) y tráfico de armas”.

El anuncio llega días después de que se cuestionara la victoria de Fátima Bosch en el certamen. Las sospechas de fraude surgieron por la supuesta relación entre Rocha y el padre de la reina de belleza, quien en 2023 era coordinador ejecutivo en Pemex y habría participado en la adjudicación de un contrato millonario a Soluciones Gasíferas del Sur -empresa propiedad de Rocha- valorizado en cerca de 40 millones de dólares.

No obstante, tanto Rocha como Pemex han negado cualquier irregularidad, aclarando que el contrato se firmó en febrero de 2023 y culminó 11 meses después, antes de que Rocha adquiriera el 50 % de Miss Universo en enero de 2024. También reiteraron que no existe injerencia ni vínculo que haya influido en el resultado del certamen.

Fátima Bosch se pronunció tras obtener la corona

Fátima Bosch fue proclamada nueva Miss Universo 2025 durante la gala final realizada en Tailandia, un evento marcado por polémicas que se habían desatado días antes. De hecho, en redes sociales circuló un rumor que aseguraba que su nombre ya figuraba como ganadora, una situación que se dio en paralelo a la renuncia de un tercer integrante del jurado.

Tras obtener la corona, por la que también competía la peruana Karla Bacigalupo, Bosch publicó un mensaje en su cuenta de Instagram en el que se refirió a su fe religiosa.

"Hoy confirmé de nuevo que lo que Dios tiene destinado para ti, ni la envidia lo para, ni el destino lo aborta, ni la suerte lo cambia. Viva Cristo Rey", indicó.