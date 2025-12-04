Últimas Noticias
56.5% de peruanos rechaza la ruptura de las relaciones diplomáticas con México tras el asilo a Betssy Chávez, según CPI

El estudio revela que solo un 33.8% de la ciudadanía respalda la medida adoptada por el Ejecutivo
El estudio revela que solo un 33.8% de la ciudadanía respalda la medida adoptada por el Ejecutivo
Jair Zevallos Morón

por Jair Zevallos Morón

·

La nueva encuesta de CPI, presentada por RPP, revela que la mayoría de la ciudadanía no respalda la decisión del Gobierno peruano. Mientras que en Lima la opinión está dividida, en el interior del país el rechazo a la medida diplomática supera el 60%.

La decisión del Gobierno peruano de romper relaciones diplomáticas con México, tras el asilo político concedido a la expresidenta del Consejo de MinistrosBetssy Chávez, no cuenta con el respaldo mayoritario de la población.

De acuerdo con la última encuesta nacional de CPI, el 56.5% de los peruanos no está de acuerdo con la ruptura de los vínculos diplomáticos con México.

Además, el estudio revela que solo un 33.8% de la ciudadanía respalda la medida adoptada por el Ejecutivo frente al gobierno de Claudia Sheinbaum, mientras que un 9.7% no precisa su opinión al respecto.

Lima dividida

El sondeo evidencia una marcada polarización geográfica. En Lima y Callao, la opinión pública se encuentra técnicamente dividida: un 46.5% desaprueba la ruptura, frente a un 45.8% que se muestra a favor de la decisión.

Sin embargo, el panorama en el interior del país presenta un cambio notorio, donde el rechazo a la medida es contundente. El 62.4% de los encuestados en regiones no está de acuerdo con el rompimiento de relaciones, mientras que solo el 26.7% lo apoya.

El sur rechaza la medida

Al analizar los resultados por macrozonas, el descontento es más notorio en el sur del país. En la costa sur, el 67.4% de la población rechaza la ruptura diplomática, siendo la zona con el índice más alto de desacuerdo.

Le siguen la costa y sierra norte con un 62.6% de desaprobación y la sierra centro y sur con un 58.1%.

Ficha Técnica

La muestra estadística del estudio es un total de 1 200 personas pertenecientes a la población urbana del país, hombres y mujeres de 18 a 70 años. La técnica aplicada fue la de encuesta presencial en los hogares muestreados aplicada entre el 3 al 7 de noviembre del presente año. Su nivel de confianza es de 95.5 % y su margen de error es de +/- 2.8 %.

México Betssy Chávez CPI Encuesta

