56.5% de peruanos rechaza la ruptura de las relaciones diplomáticas con México tras el asilo a Betssy Chávez, según CPI

La decisión del Gobierno peruano de romper relaciones diplomáticas con México, tras el asilo político concedido a la expresidenta del Consejo de Ministros, Betssy Chávez, no cuenta con el respaldo mayoritario de la población.

De acuerdo con la última encuesta nacional de CPI, el 56.5% de los peruanos no está de acuerdo con la ruptura de los vínculos diplomáticos con México.

Además, el estudio revela que solo un 33.8% de la ciudadanía respalda la medida adoptada por el Ejecutivo frente al gobierno de Claudia Sheinbaum, mientras que un 9.7% no precisa su opinión al respecto.

Lima dividida

El sondeo evidencia una marcada polarización geográfica. En Lima y Callao, la opinión pública se encuentra técnicamente dividida: un 46.5% desaprueba la ruptura, frente a un 45.8% que se muestra a favor de la decisión.

Sin embargo, el panorama en el interior del país presenta un cambio notorio, donde el rechazo a la medida es contundente. El 62.4% de los encuestados en regiones no está de acuerdo con el rompimiento de relaciones, mientras que solo el 26.7% lo apoya.

El sur rechaza la medida

Al analizar los resultados por macrozonas, el descontento es más notorio en el sur del país. En la costa sur, el 67.4% de la población rechaza la ruptura diplomática, siendo la zona con el índice más alto de desacuerdo.

Le siguen la costa y sierra norte con un 62.6% de desaprobación y la sierra centro y sur con un 58.1%.

Ficha Técnica

La muestra estadística del estudio es un total de 1 200 personas pertenecientes a la población urbana del país, hombres y mujeres de 18 a 70 años. La técnica aplicada fue la de encuesta presencial en los hogares muestreados aplicada entre el 3 al 7 de noviembre del presente año. Su nivel de confianza es de 95.5 % y su margen de error es de +/- 2.8 %.