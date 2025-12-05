Luto en la comedia mexicana: fallece icónico actor Eduardo Manzano, fundador de 'Los Polivoces'

México está de luto. Eduardo Manzano, icónico comediante y recordado fundador e integrante del dúo de comedia televisivo Los Polivoces, junto a Eduardo Cuenca, falleció a los 87 años.

Fue por medio de un comunicado compartido por su hijo Lalo Manzano, en su cuenta de Instagram, que se conoció que el legendario referente de la comedia mexicana dejó de existir el último jueves 4 de diciembre.

“Hoy el escenario de la vida ha bajado el telón. Mi padre, un comediante querido por miles y un ser humano admirado por todos los que lo conocieron, ha partido de este mundo. Fue un hombre extraordinario, bondadoso, inteligente y con un corazón tan grande como su talento”, se lee en el pronunciamiento.

Asimismo, diversos medios internacionales como Univisión, El País y El Tiempo informaron también del deceso de Eduardo Manzano, quien se hizo conocido por sus diversos personajes en la televisión, siendo el último, más conocido, el de Don Arnoldo López, en la popular serie de Televisa, Una familia de diez.

“Detrás de cada chiste había un trabajador incansable, detrás de cada aplauso había un ser humano que amaba profundamente lo que hacía, y detrás de cada sonrisa siempre hubo un padre que nos enseñó a reír incluso en los momentos más difíciles”, expresó el pronunciamiento.

De igual manera, Hoy y Televisa también lamentaron la muerte de Manzano, quien inició en la comedia desde muy joven llevando su talento primero al teatro y luego a la televisión teniendo un gran éxito de audiencia.

“Su legado no solo vive en los escenarios que iluminó, sino en las personas que transformó con una sonrisa. Gracias papito hermoso, por cada enseñanza y por haber hecho de nuestras vidas tu obra maestra. Hoy el mundo te aplaude de pie una vez más. Descansa en paz”, concluye el comunicado.