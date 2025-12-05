Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Luto en la comedia mexicana: fallece icónico actor Eduardo Manzano, fundador de 'Los Polivoces'

Eduardo Manzano Balderas fue un ícono y referente de la comedia mexicana.
Eduardo Manzano Balderas fue un ícono y referente de la comedia mexicana. | Fuente: Televisa
Harold Quispe

por Harold Quispe

·

El comediante también es recordado por interpretar a Arnoldo López en la popular serie Una familia de diez, de Televisa. Eduardo Manzano fue una gran figura televisiva en México.

México está de luto. Eduardo Manzano, icónico comediante y recordado fundador e integrante del dúo de comedia televisivo Los Polivoces, junto a Eduardo Cuenca, falleció a los 87 años.

Fue por medio de un comunicado compartido por su hijo Lalo Manzano, en su cuenta de Instagram, que se conoció que el legendario referente de la comedia mexicana dejó de existir el último jueves 4 de diciembre.

“Hoy el escenario de la vida ha bajado el telón. Mi padre, un comediante querido por miles y un ser humano admirado por todos los que lo conocieron, ha partido de este mundo. Fue un hombre extraordinario, bondadoso, inteligente y con un corazón tan grande como su talento”, se lee en el pronunciamiento.

Asimismo, diversos medios internacionales como Univisión, El País y El Tiempo informaron también del deceso de Eduardo Manzano, quien se hizo conocido por sus diversos personajes en la televisión, siendo el último, más conocido, el de Don Arnoldo López, en la popular serie de Televisa, Una familia de diez.

“Detrás de cada chiste había un trabajador incansable, detrás de cada aplauso había un ser humano que amaba profundamente lo que hacía, y detrás de cada sonrisa siempre hubo un padre que nos enseñó a reír incluso en los momentos más difíciles”, expresó el pronunciamiento.

De igual manera, Hoy y Televisa también lamentaron la muerte de Manzano, quien inició en la comedia desde muy joven llevando su talento primero al teatro y luego a la televisión teniendo un gran éxito de audiencia.

“Su legado no solo vive en los escenarios que iluminó, sino en las personas que transformó con una sonrisa. Gracias papito hermoso, por cada enseñanza y por haber hecho de nuestras vidas tu obra maestra. Hoy el mundo te aplaude de pie una vez más. Descansa en paz”, concluye el comunicado.

Lalo Manzano, hijo de Eduardo Manzano, confirmó la muerte del actor y comediante.
Lalo Manzano, hijo de Eduardo Manzano, confirmó la muerte del actor y comediante. | Fuente: Instagram (lalomanzanocomediante)

Actor Jorge Ortiz de Pinedo se despide de su amigo Eduardo Manzano

Por su parte, Jorge Ortiz de Pinedo dedicó un emotivo post a su amigo Eduardo Manzano, recordando que trabajaron juntos en la serie de Televisa, Una familia de diez.

En el recordado programa, Manzano interpretó al abuelo don Arnoldo López Conejo, quien ponía siempre en aprietos a su hijo Plácido interpretado por Jorge Ortiz de Pinedo.

“Eduardo es, indiscutiblemente, un ícono de la comedia mexicana, en teatro, cine y televisión. Fue y será siempre una figura a la que recordaremos con admiración, respeto y cariño, quien destacó desde sus inicios haciendo pareja con Enrique Cuenca”, señaló en una publicación en Instagram.

De igual manera, mencionó que compartió con Manzano los últimos 15 años estando juntos en presentaciones teatrales, giras al interior de México, y programas de televisión.

“Todos sus compañeros estamos de luto, y desde luego, las emisiones de este fin de semana de Tú crees y Una familia de 10 estarán dedicadas, con mucho respeto y cariño, para él”, mencionó el actor, quien mandó sus condolencias a la esposa de Manzano, a sus hijos, a sus nietos, así como a sus seguidores.

“Mi más sincero pésame por la pérdida de mi querido amigo y compañero. Descansa en paz”, acotó.

Comunicado oficial de la familia de Eduardo Manzano.

Comunicado oficial de la familia de Eduardo Manzano.Fuente: Instagram (lalomanzanocomediante)

¿Quién fue Eduardo Manzano?

Eduardo Eugenio Manzano Balderas fue un icónico actor y comediante mexicano. Nació en Ciudad de México el 18 de julio de 1938. Desde joven mostró su interés por la comedia ingresando al Instituto Politécnico Nacional (IPN), en una época de huelga en el país.

Su primer trabajo como comediante fue con La hora de los imitadores donde conoció a su amigo y compañero Enrique Cuenca, para formar luego el histórico dúo cómico Los Polivoces.

El dueto humorístico comenzó en el teatro en los 60 para luego llegar a la televisión siendo un éxito entre 1971 y 1973 donde Manzano presentó sketches con sus personajes: Agallón Mafafas, Gordolfo Gelatino, Don Teofilito y el 'Wash and Wear'.

En agosto de 1998, Eduardo Manzano fue herido de bala tras evitar ser asaltado en un restaurante junto a su familia lo que lo alejó de la televisión.

Fue en el 2007 cuando Eduardo Manzano marcó su regreso a la televisión con Una familia de diez, de Televisa, interpretando al abuelo Arnoldo López Conejo, convirtiéndose así en uno de los personajes más queridos de la serie mexicana.

Posteriormente, hizo breves apariciones en otros programas como: La Rosa de Guadalupe, Méteme gol, Un refugio para el amor, Como dice el dicho, entre otros.

Te recomendamos
¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis
Video recomendado
Tags
Eduardo Manzano México Los Polivoces

RPP TV

En Vivo

Más sobre Celebridades

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA