Australia anuncia un programa para recompra de armas tras el atentado en la playa de Bondi

El programa imita una medida tomada en 1996, en respuesta al tiroteo en Port Arthur, en el estado insular de Tasmania, que causó la muerte de 35 personas. El atentado provocó una importante reforma de las leyes de armas del país.

El primer ministro australiano, Anthony Albanese, anunció el viernes un programa nacional de recompra de armas para frenar la proliferación de armas de fuego, tras el tiroteo en Playa Bondi.

Albanese declaró en una conferencia de prensa en Canberra que el Gobierno federal establecerá un programa nacional de recompra de armas para adquirir y destruir las armas de fuego excedentes, que recientemente fueron prohibidas e ilegales.

El tiroteo masivo en Playa Bondi ocurrido el domingo por la noche fue el peor ataque de este tipo registrado en el país desde el ataque de 1996.

Albanese afirmó que actualmente hay más de cuatro millones de armas de fuego en Australia, más que la masacre de Port Arthur.

Los estados y territorios de Australia serán responsables de la recolección, el procesamiento y los pagos en virtud del programa de la recompra, y la Policía Federal Australiana será responsable de destruir las armas de fuego entregadas.

Albanese dijo que espera que se recojan y destruyan cientos de miles de armas de fuego.

Los líderes de Australia, en una reunión anticipada del Gabinete Nacional, acordaron el lunes tomar medidas decisivas para fortalecer las leyes de armas tras el tiroteo en Playa Bondi.