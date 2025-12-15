Poder Judicial autorizó a Jorge Barata viajar rumbo a Australia con su esposa

El juez Leodán Cristóbal Ayala declaró fundado el pedido que hizo el empresario brasileño para estar en Melbourne desde hoy hasta el próximo 13 de enero.

El Poder Judicial autorizó al exsuperintendente de Odebrecht en el Perú, Jorge Simoes Barata, procesado por el caso Gasoducto Sur Peruano, ausentarse del lugar donde reside en Brasil desde el 15 de diciembre hasta el 13 de enero del próximo año para que pueda viajar con su esposa a Melbourne, Australia.

RPP tuvo acceso a una resolución emitida el último 05 de diciembre, donde el juez Leodan Cristóbal Ayala declaró fundado el pedido que hizo dicho empresario brasileño, a través de su defensa legal en el Perú.

El magistrado determinó que esta solicitud de permiso cumple los requisitos exigidos en el numeral 2 del artículo 288 del Código Procesal Penal. Además, tomó en cuenta el derecho a la presunción de inocencia del investigado.

El Juez Cristóbal Ayala resaltó además la conducta procesal que Jorge Simoes Barata viene adoptando para vincularse de forma responsable al proceso en libertad de forma virtual desde que se impuso la medida de comparecencia con restricciones.

Jorge Barata deberá presentar por escrito cada detalle de sus actividades en Melbourne, enviar su ubicación vía geolocalización en tiempo real, visitar el Consulado Honorario del Perú en dicha ciudad y tomar una foto de él con su esposa ante el frontis de la sede institucional.

El juez Leodán Cristóbal Ayala es el mismo que permitió a Barata viajar en agosto de este año a Mongolia y Turquía pese a los cuestionamientos del Equipo Especial Lava Jato.