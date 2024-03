Estado Islámico dice que los atacantes de Moscú huyeron por "mal funcionamiento" de armas

Los cuatro responsables del atentado de hace una semana contra la sala de conciertos Crocus City Hall, al noroeste de Moscú, huyeron del lugar después de que sus armas dejaran de funcionar de forma "repentina", dijo este viernes el grupo terrorista Estado Islámico (ISIS, por sus siglas en inglés).



"El mal funcionamiento repentino de sus armas les obligó a salir rápidamente del lugar, dando comienzo a una operación de búsqueda agotadora en la que participaron las fuerzas terrestres y aéreas", indicó la editorial de la revista semanal Al Naba, difundida por los canales de la organización terrorista.



La publicación afiliada al Estado Islámico reconoció que los cuatro presuntos yihadistas fueron "sitiados" en un bosque mientras intentaban huir tras el atentado del pasado viernes cerca de Moscú, que según las autoridades rusas dejó más de 140 muertos.



Tres de los atacantes tenían instrucciones de disparar directamente a los presentes en la sala de fiestas con sus ametralladoras, mientras que al cuarto "se le asignó prender fuego a la instalación con bombas y materiales incendiarios" con el objetivo de "obstaculizar cualquier operación de rescate", según Al Naba.

"Unos 200 cristianos fueron tiroteados justo antes de que algunas de las armas (de los atacantes) dejaran de funcionar, pero éstos no detuvieron su ataque y continuaron matando a todos los que se encontraron por el camino antes de salir de la sala", dijo la publicación citando a fuentes de seguridad de ISIS no identificadas.



Por otra parte, la editorial de la revista dijo que las autoridades rusas "se vieron obligadas a acusar a sus oponentes en Occidente" del atentado, en referencia a Ucrania, para "no reconocer su gran fracaso frente a los combatientes" de la organización terrorista.



El Servicio Federal de Seguridad (FSB) ruso informó de la detención de once personas en relación con el atentado, cuatro de las cuales participaron en el ataque y ofrecieron resistencia durante su arresto en una carretera de la región de Briansk, fronteriza con Ucrania y a donde según las autoridades rusas presuntamente pretendían escapar.



Rusia ha admitido que el atentado en las afueras de Moscú fue perpetrado por islamistas pero insiste en buscar una "huella ucraniana". (Con información de EFE)