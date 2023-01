La ciudad ucraniana de Soledar, en el este del país, sigue siendo teatro de "intensos combates" entre fuerzas rusas y ucranianas, informaron el miércoles ambos bandos, pocas horas después de que el grupo paramilitar ruso Wagner anunciara la conquista de esa pequeña localidad totalmente devastada por la guerra. | Fuente: AFP

Rusia aseguró este miércoles que la suerte de la ciudad de Soledar, en el este de Ucrania, está echada, aunque admitió que varios centenares de soldados ucranianos aún ofrecen resistencia en el centro de esa localidad, prácticamente reducida a ruinas tras meses de bombardeos.



"Unidades de las fuerzas aerotransportadas han bloqueado Soledar desde el norte y el sur. Las fuerzas aéreas atacan las fortificaciones enemigas y las unidades de asalto luchan en la ciudad", afirmó en comparecencia de prensa el portavoz del Ministerio de Defensa de Rusia, teniente general Ígor Konashénkov.



El parte militar se produjo horas después de que jefe de la compañía militar privada Wagner, Yevgueni Prigozhin, anunció que sus hombres se habían hecho con el control de "todo el territorio de Soledar".



Sin embargo, Prigozhin, un empresario próximo al Kremlin que en los últimos meses ha cobrado más notoriedad por reclutar a miles de presos para combatir en Ucrania, admitió que aún hay combates en la ciudad.



En todo caso, insistió en que las únicas unidades de asalto rusas que combaten en Soledar son las de Wagner, atribuyendo en exclusiva a su compañía privada los avances en ese frente, los únicos destacables de las fuerzas rusas en varios meses.



Ucrania niega la caída de Soledar

El mando militar de Kiev negó que la ciudad, considerada uno de los baluartes de las líneas defensivas ucranianas en ese sector del frente del Donbás, haya caído bajo control de Rusia.



"Los rusos dicen que Soledar está bajo su control. No es cierto. Esperen los detalles en el informe del Estado Mayor", dijo Serhiy Cherevatryi portavoz del Grupo Oriental de las Fuerzas Armadas ucranianas, citado por la agencia Ukrinform.



La viceministra de Defensa de Ucrania, Hanna Malyar, afirmó, por su parte que en Soledar "el enemigo no presta atención a las grandes pérdidas entre su personal y continúa atacando activamente".



"Los accesos a nuestras posiciones están simplemente sembrados de cuerpos de combatientes enemigos muertos", escribió Malyar en su canal de Telegram.



Agregó que Rusia ha enviado unidades de reemplazo a Soledar y ha aumentado el número de mercenarios de Wagner, pero "no ha podido romper las defensas ucranianas y capturar completamente la ciudad".



El jefe interino de la república popular de Donetsk (RPD), Denís Pushilin, destacó que la "liberación" de Soledar pondrá en mejor posición a la tropas rusas para controlar las ciudades de Artiomosk (Bájmut) y Sivirsk y allanaría el camino hacia Sloviansk y Kramatorsk, las dos mayores ciudades del Donbás leales a Kiev. Foto: Un lanzacohetes múltiple BM-21 Grad dispara hacia posiciones rusas en la línea del frente cerca de Bakhmut, región de Donetsk, el 11 de enero de 2023, en medio de la invasión rusa de Ucrania. | Fuente: AFP

Unos 500 ucranianos aún resisten

El experto militar y consejero de la jefatura de la anexionada por Rusia república popular de Donetsk (RPD), Ian Gaguin, señaló que las informaciones que llegan desde la ciudad indican hasta 500 militares ucranianos permanecen aún allí.



"Esa es, aproximadamente, la cifra que mencionan los comandantes de nuestras unidades", dijo Gaguin en declaraciones a la agencia oficial rusa TASS.



Agregó que difícilmente los efectivos ucranianos que permanecen en Soledar podrán resistir mucho más tiempo y recalcó que solo tienen dos opciones: morir o rendirse.

Soledar, ciudad clave

El jefe interino de la RPD, Denís Pushilin, destacó que la "liberación" de Soledar pondrá en mejor posición a las tropas rusas para controlar las ciudades de Artiomosk (Bájmut) y Sivirsk y allanaría el camino hacia Sloviansk y Kramatorsk, las dos mayores ciudades del Donbás leales a Kiev.



Según Pushilin, la situación está llegando a un "punto de inflexión en la liberación del territorio de la república popular de Donetsk".



En su último informe, el estadounidense Instituto de Estudios de la Guerra (ISW, por sus siglas en inglés) destacó que la captura de Soledar no supondría el cerco inmediato de Bájmut.



"El control de Soledar no necesariamente permitirá que las fuerzas rusas ejerzan el control sobre las líneas de comunicación terrestres ucranianas críticas hacia Bájmut", señaló el ISW.

Zelenski examina la situación con Bielorrusia

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, llegó hoy a Leópolis, en el oeste del país, donde se reunió con jefes militares, que le informaron de la situación en la frontera con Bielorrusia y las medidas de seguridad que se han adoptado en la región.

"Entendemos que, aparte de declaraciones contundentes, allí no vemos nada en tal sentido; sin embargo, debemos estar preparados, tanto en la frontera como en las regiones", dijo Zelenski.



El mando militar ucraniano ha descartado de momento un ataque ruso desde el territorio de Bielorrusia -como el que Rusia lanzó al comienzo de su campaña militar en Ucrania- pese a que Moscú ha desplegado en ese país cerca de 10 000 soldados y una ingente cantidad de tanques y vehículos militares.



Según Kiev, los continuos desplazamientos de las tropas rusas a Bielorrusia tienen como único objetivo que Ucrania distraiga fuerzas de los frentes orientales.



(Con información de EFE)

