ONU condena ataques con drones en Moscú aunque "no son comparables" a los ocurridos en Ucrania

El portavoz del secretario general de Naciones Unidas, Stéphane Dujarric, ha condenado este martes los ataques con drones contra Moscú denunciados por el Kremlin. Sin embargo, afirmó que no son comparables con los actos rusos perpetrados contra Ucrania.

"Por supuesto, condenamos cualquier ataque a los civiles y a la infraestructura civil en cualquier lugar donde esto pueda ocurrir", ha señalado el funcionario en rueda de prensa al ser preguntado por las denuncias del gobierno de Vladimir Putin.

Dujarric manifestó que "es importante señalar que no hay comparación" entre estos incidentes en Moscú "y los enormes ataques que seguimos viendo en las ciudades ucranianas" en el marco de la guerra, iniciada por Rusia a finales de febrero de 2022.

El Ministerio de Defensa ruso ha asegurado este martes haber interceptado ocho drones en Moscú y ha acusado a Ucrania de estar detrás de "un ataque terrorista".

El principal asesor de la Presidencia de Ucrania, Mijailo Podoliak, ha indicado que Kiev no está directamente involucrado en los ataques y ha incidido en que "los drones protestan y se niegan a atacar a civiles ucranianos".

Rusia denunció a principios de mayo un intento de asesinato contra su presidente, Vladimir Putin, tras ser interceptados dos drones en los alrededores del Kremlin. Asimismo, acusó a Ucrania de estar detrás del ataque, aunque Kiev aseguró no tener nada que ver.

Putin acusa a Kiev de intentar intimidarlos

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, acusó a Ucrania de terrorismo y de intentar intimidar a los rusos con el ataque con drones contra Moscú y la región aledaña.

"Este fue un ataque contra objetivos civiles en Moscú", aseguró en declaraciones a la televisión pública. A juicio de Putin, el ataque de hoy es una respuesta a los bombardeos rusos contra objetivos militares en Ucrania y desveló que "hace dos o tres días" Moscú atacó el Estado Mayor de la inteligencia militar ucraniana.

"En respuesta, el régimen de Kiev eligió otra vía, la de los intentos de intimidar a Rusia, amedrentar a los ciudadanos rusos y los ataques contra edificios de viviendas. Esto es, por supuesto, un claro signo de actividad terrorista", añadió.

Vladímir Putin aseguró que con sus acciones Kiev quiere provocar una "respuesta simétrica" contra objetivos civiles del vecino país.

El mandatario también subrayó que Rusia no utiliza los mismos medios que las fuerzas ucranianas. "No importa lo que digamos, siempre buscarán culpables en nosotros. Pero eso no es así", afirmó.

(Con información de Europa Press y AFP)