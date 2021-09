Los estudiantes vuelven a clase en Rusia | Fuente: EFE

Un total de 17 millones de escolares rusos y los estudiantes retornaron hoy a las aulas pese a que los niveles de contagios de coronavirus en el país se mantienen aún por encima de los 18 000 diarios.



"El 1 de septiembre, Día del Conocimiento, se realiza de modo presencial, en formato tradicional. Las escuelas de todo el país están listas para recibir hoy a 17 millones de escolares", declaró el ministro de Educación de Rusia, Serguéi Kravtsov, durante una visita a un liceo tecnológico en las cercanías de Moscú.



Aunque la situación epidemiológica se mantiene estable, este miércoles el número de contagios de COVID-19 creció en medio millar de casos y alcanzó la cifra de 18 368, con un total de 790 fallecidos.



El ministro de Educación alertó que "no podemos relajarnos" y recordó que "continúan vigentes medidas como el distanciamiento social".



Kravtsov señaló que se fortalecerán las medidas dirigidas a evitar los contagios y señaló que corresponderá a las regiones rusas controlar la situación y tomar las medidas que consideren pertinentes.



Además de los escolares, hoy retornan a clases los estudiantes universitarios en 710 centros de estudios superiores, añadió en viceprimer ministro Dmitri Chernishenko.



"En total comenzarán las clases 4,22 millones de estudiantes, de los cuales 1,2 millones son de primer curso", indicó.



Según declaró al canal ruso NTV el ministro de Educación Superior y Ciencia, Valeri Falkov, más del 12 % de los estudiantes y más del 45 % de los empleados de las universidades rusas fueron vacunados contra el coronavirus.



Falkov explicó la diferencia de los porcentajes con el hecho de que los estudiantes estuvieron de vacaciones, parte de ellos se graduó y otros acaban de ingresar.



"La principal misión de las universidades es dar a los estudiantes una educación superior de calidad, sin separarlos en vacunados o no vacunados. Es importante que las universidades garanticen la igualdad de derechos de los estudiantes", señaló, al especificar que los centros de altos estudios promueven la vacunación.



Por su parte el presidente de Rusia, Vladímir Putin, defendió durante una visita a una escuela en la ciudad rusa de Vladivostok, en las costas del Pacífico, la necesidad de priorizar el formato presencial de enseñanza, aunque no descartó el uso de las clases a distancia.



"No es mi opinión, es la opinión de la aplastante mayoría de los expertos: la capacidad de saber trabajar en grupo es uno de los criterios de la efectividad del trabajo de una persona. ¿Cómo aprender a trabajar de forma colectiva si todo el tiempo estudiamos a distancia? Es imposible", señaló.



El mandatario ruso dijo que se buscará "compaginar las clases presenciales, pero utilizar también los medios modernos de impartir conocimientos".



A día de hoy, Rusia acumula 6 937 333 contagios de COVID-19, de los cuales fallecieron 184 014 pacientes, con lo que ocupa el cuarto lugar a nivel mundial, tras Estados Unidos, la India y Brasil.

EFE

