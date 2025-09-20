Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Informes RPP
Informes RPP
El boom inmobiliario y el impacto en distritos de la capital
EP 1327 • 05:45
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Fuerza Popular responde a demanda de Fiscal de la Nación y niega vínculos con grupos violentos
EP 1870 • 16:26
RPP Data
RPP Data
Santa Rosa: distrito fronterizo exige confirmación oficial sobre sus primeras elecciones municipales
EP 293 • 04:01

Rusia niega la entrada de sus cazas en el espacio aéreo de Estonia: "Se realizó en estricta conformidad con las normas internacionales"

Una imagen fija tomada del vídeo facilitado el 13 de septiembre de 2025 por el servicio de prensa del Ministerio de Defensa ruso muestra aviones de combate MiG-31 rusos equipados con misiles balísticos hipersónicos «Kinzhal» participando en las maniobras militares conjuntas Zapad-2025
Una imagen fija tomada del vídeo facilitado el 13 de septiembre de 2025 por el servicio de prensa del Ministerio de Defensa ruso muestra aviones de combate MiG-31 rusos equipados con misiles balísticos hipersónicos «Kinzhal» participando en las maniobras militares conjuntas Zapad-2025 | Fuente: EFE/referencial | Fotógrafo: RUSSIAN DEFENCE MINISTRY PRESS SERVICE / HANDOUT
Agencia Europa Press

por Agencia Europa Press

·

El pronunciamiento de Moscú llega después de que el Ministerio de Exteriores y las Fuerzas Armadas de Estonia informaran de que tres cazas rusos habían irrumpido "sin permiso" a través del golfo de Finlandia en el espacio aéreo estonio, donde "permanecieron un total de 12 minutos".

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El Gobierno de Rusia ha asegurado este viernes que sus fuerzas aéreas no han violado el espacio aéreo de Estonia y ha defendido que sus aviones han mantenido en todo momento el itinerario previsto, respetando el Derecho internacional, después de que el país báltico denunciara que tres cazas MIG-31 rusos habían violado este viernes su espacio aéreo, en un incidente "inaceptable" que ha llevado a activar la misión de la OTAN de vigilancia sobre el mar Báltico.

"El 19 de septiembre, tres aviones rusos equipados con MiG-31 se estacionaron en el aeropuerto de Kaliningrado, en Kareli. El vuelo se realizó en estricta conformidad con las normas internacionales para el uso del espacio aéreo, sin violar las fronteras territoriales de ningún país, tal y como lo confirma un seguimiento objetivo", ha expuesto el Ministerio de Defensa de Rusia en un comunicado compartido vía Telegram.

En el mismo informe, el Kremlin ha insistido en que "los aviones rusos no se desviaron de la ruta de vuelo acordada y no violaron el espacio aéreo estonio", asegurando que volaron sobre "aguas neutrales del mar Báltico a una distancia de más de tres kilómetros de la isla de Vaindloo", perteneciente a Estonia.

El pronunciamiento de Moscú llega después de que el Ministerio de Exteriores y las Fuerzas Armadas de Estonia informaran de que tres cazas rusos habían irrumpido "sin permiso" a través del golfo de Finlandia en el espacio aéreo estonio, donde "permanecieron un total de 12 minutos".

Según el Ejército estonio, los aviones rusos carecían de planes de vuelo y tenían desactivados los transpondedores para emitir datos. Tampoco mantenían ningún tipo de comunicación con los servicios de control de Estonia.

La denuncia del Ejecutivo estonio ha llevado a la OTAN a ordenar la activación "inmediata" de su misión, que ha "interceptado" los MIG-31. "Es otro ejemplo del imprudente comportamiento ruso y de la capacidad de la OTAN para responder", ha señalado un portavoz de la Alianza Atlántica en redes sociales.

Te recomendamos

Video recomendado
Tags
Rusia cazas rusos Estonia Moscú

Más sobre Rusia

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido Sugerido

SIGUIENTE NOTA