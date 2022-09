Tensión mundial: ¿Qué se puede esperar tras el anuncio del anexo de territorios ucranianos a la federación rusa?

El presidente Vladimir Putin oficializará mañana la anexión de los 4 territorios ucranianos a la federación rusa | Fuente: EFE | Fotógrafo: GAVRIIL GRIGOROV/SPUTNIK/KREMLIN

El pasado 27 de setiembre fue el día central del referéndum realizado por las autoridades prorrusas en las regiones ucranianas de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia. Hoy jueves, el Kremlin ha anunciado que entre el 87% y el 99% de ciudadanos de esas zonas apoyan su anexión a Rusia. Por lo tanto, el presidente Vladímir Putin oficializará mañana su ingreso como parte de la federación.

Sin embargo, dichos comicios han sido ampliamente cuestionados por Occidente y Ucrania por considerarlos "ilegales" y "una farsa". Además, se desarrollaron en un momento en que, tras 7 meses de iniciada la invasión rusa, la operación militar se encuentra en un punto de inflexión.

Por otra parte, la OTAN ha considerado que las fugas verificadas en los gasoductos Nord Stream 1 y 2, que unen Rusia y Europa, parecen ser producto de "actos de sabotaje deliberados", algo que Rusia ha negado y, en cambio, ha señalado la intervención de un "tercer país" en dicha fuga.

Con este clima de tensiones que parece ingresar a una nueva etapa tras la adhesión de los referidos 4 territorios ucranianos a Rusia, ¿cómo podría impactar esto en el mapa mundial? ¿Podría tener repercusiones directas en nuestro país?

RPP Noticias conversó al respecto con el diplomático Eduardo Ponce de Vivanco, el catedrático y analista internacional Farid Kahhad y el periodista y analista Ramiro Escobar.

Según el Kremlin, entre el 87% y el 99% de los ciudadanos de las 4 regiones de Ucrania decidieron anexarse a Rusia | Fuente: EFE | Fotógrafo: SERGEI ILNITSKY

Eduardo Ponce de Vivanco: "Tendrá consecuencias en todos los escenarios de la política mundial"

Eduardo Ponce de Vivanco, diplomático y ex vicecanciller de la República, consideró que las nuevas medidas anunciadas por el estado ruso "tendrán consecuencias mundiales", considerando la "ilegalidad" de la consulta popular realizada en las 4 regiones de Ucrania.

"El referéndum que se ha realizado en esos territorios es una ridiculez. (En un referéndum), las urnas son transparentes y los votos tienen que ser vistos. Es una farsa. Se ha querido revestir de legalidad algo que es una evidente arbitrariedad" sostuvo Ponce.

Asimismo, consideró que las consecuencias afectarán internamente a Rusia, avivando el clima de protestas ciudadanas en dicho país, derivadas de la guerra en Ucrania.

"Yo no sé que más puede hacer Putin respecto de Ucrania porque lo que está ejecutando ya tiene repercusiones muy severas dentro de la propia Rusia. Los ciudadanos rusos que podrían ser captados para las FF.AA. y convocados para integrarlas como reservistas están saliendo a raudales del país", consideró.

En ese sentido, Ponce señaló que la población rusa que se opone a la guerra "está sufriendo la conscripción a la que está llamando Putin para que integren una fuerza de reserva de las fuerzas armadas".

"Esos ciudadanos, que van a ser víctimas de las arbitrariedades y locuras de Putin, están fugando de Rusia", refirió.

¿Qué puede hacer la comunidad internacional?

Para Ponce, una posible salida a la crisis podría llegar de mano de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

"Planteo que sea la ONU, a través de la Asamblea General, no del Consejo de Seguridad, quien intervenga sobre la base de la resolución “Unión pro paz” que se aplicó para la Guerra de Corea y su Consejo de Seguridad no pudo mover un dedo por el veto de la URSS en ese entonces. Actualmente, el Consejo de Seguridad tampoco puede mover un dedo por el veto de Rusia. Entonces, la forma de superar esa situación es recurrir a la Asamblea General que tiene un antecedente preciso que aplicar, que es esta resolución “Unión pro paz” que permitió que EE.UU. y sus aliados occidentales intervinieran frente a la invasión china a la península coreana", explicó.

A su voz, sostuvo que el "único pronóstico favorable posible" sería la salida de Putin del gobierno ruso "o algo que signifique una reversión total de su política respecto de Ucrania, algo que veo muy difícil", remarcó.

El diplomático Eduardo Ponce de Vivanco calificó como una "ridiculez" el referéndum realizado en las 4 regiones de Ucrania. | Fuente: RPP Noticias

Farid Kahhat: "Cualquier ataque contra esas provincias, ahora será considerado un ataque contra el territorio ruso"

El catedrático y diplomático Farid Kahhat consideró que, "desde el punto de vista del derecho internacional", ninguna de las acciones que han decidido la anexión de los 4 territorios a Rusia han sido legales.

"Además hacer un referéndum bajo ocupación militar extranjera en un contexto de guerra, no tiene ninguna legitimidad democrática, por no mencionar que los resultados son absolutamente inverosímiles, en ninguna parte una propuesta así saca 96% o 97% de los votos", señaló.

Sin embargo, Kahhat consideró que esto se trataría de una medida para que cualquier ataque a esos territorios sea considerado un ataque a Rusia y, eventualmente, recurrir a una acción nuclear.

"Desde el punto de vista de la legislación rusa, lo que Putin pretende es decir que cualquier ataque contra esas provincias ahora sería considerado un ataque contra el territorio ruso. Además, si bien la doctrina nuclear rusa sostenía que solamente utilizaría armas nucleares si estuviera en riesgo la existencia misma de su estado, ahora Putin ha redefinido eso para decir que cualquier intento de violar la integridad territorial rusa podría recibir una respuesta nuclear", explicó.

No obstante, sostuvo que las amenazas nucleares son un "bluff" que busca intimidar internacionalmente, ya que "podría terminar afectando la población de la propia zona rusa". En ese sentido, consideró que los ciudadanos rusos, con el avance bélico, han encontrado nuevos motivos para oponerse a las acciones militares en Ucrania.

"Hay gente que no protestó contra la guerra, pero protesta contra la movilización de 300 mil efectivos que podría implicarlos. Es gente que está tratando de huir del reclutamiento forzoso para ir a pelear una guerra en donde su riesgo de muerte es relativamente alto, porque, en este momento, hay más bien una ofensiva ucraniana", señaló.

¿Qué puede hacer la comunidad internacional?

Kahhat consideró que ninguna sanción contra Rusia por parte de la Unión Europea o EE.UU. hará que "inmediatamente" busque la paz con Ucrania.

"Pero hay medidas, como la de poner límites a los precios que se pagan por las importaciones de petróleo ruso. Si eso funcionaría o no, es discutible. Hay exportaciones rusas que no están sancionadas como alimentos, gas, petróleo. Podría aplicarse sanciones contra esas exportaciones. En el caso del petróleo y el gas, no tanto prohibir esas importaciones porque Europa depende todavía en gran medida de ellas. Pero sí poner un límite al precio que se paga", sostuvo.

Farid Kahhat consideró que esto es una medida para que cualquier ataque a esos territorios sea considerado un ataque a Rusia | Fuente: RPP Noticias

Ramiro Escobar: "Son referéndums propios de dictaduras, de tiranías, donde no hay ninguna oposición"

El periodista y analista internacional Ramiro Escobar criticó el resultado de los referéndums en las 4 regiones ucranianas, no solo por la forma en la que se realizaron sino por su resultado.

"En la provincia de Donetsk, se ha ganado con el 99% a favor de Rusia. Esos son referéndums propios de dictaduras, de tiranías, donde no hay ninguna oposición. Es prácticamente imposible un resultado de ese tipo, en otros lados hay 93%", afirmó.

En ese sentido, Escobar consideró que el gobierno ruso ha hecho "dos movimientos" ante una situación que se le ha "complicado" puesto que, según dijo, habría esperado una operación militar "más fácil" en Ucrania.

"Uno es llamar a los reservistas, se estima que serán unos 600 mil para aumentar los efectivos en el campo de batalla; y, a la vez, convocar a un referéndum rápidamente para que, con ambas cosas, trate de cerrar su influencia y dominio sobre Lugansk y Donetsk, que son las regiones donde ya había un enfrentamiento entre prorrusos y ucranianos desde hace 5 años", señaló.

Asimismo, sostuvo que el referéndum "se montó rápidamente con presión militar" el cual, "evidentemente", iba a ganar.

"No había forma que los pierda. Hay más de una versión de gente que dice que fue obligada a votar y amenazada si no iba (...) Ese movimiento ha sido con el propósito de consolidar el poder y, a la vez, hacer un amago de poder diciendo yo tengo más soldados", remarcó.

Por otro lado. Escobar sostuvo que la anexión es insostenible puesto que, la mayoría del mundo, la considera ilegal.

"Va a ser algo difícil de mantener en el tiempo. De pronto se pueda mantener por la fuerza (…), pero si no se cuenta con la aprobación de la mayoría de la comunidad mundial, como está ocurriendo, entonces puede ser un gesto simbólico, ceremonioso anunciar la anexión de esos territorios, pero que, desde el punto de vista de la legalidad internacional, no va a ser aceptado", señaló.

¿Qué puede hacer la comunidad internacional?



Escobar consideró que, con este nuevo movimiento, Putin sigue dañando su imagen internacional y que es muy difícil que supere políticamente dicha deslegitimidad.

"El otro problema es que puede agudizar la guerra. El atentado que hubo contra el oleoducto Nordstream y eso también puede ser algo que es un sabotaje contra los gasoductos (...) Si encima ocurre eso, el pronóstico es complicado. Putin difícilmente va a poder superar políticamente un momento así. En la lógica de que en algún momento asuma algún tipo de negociación para detener la guerra, va a ser más difícil que se dé la negociación porque los ucranianos no van a querer negociar con alguien que prácticamente se está agarrando dos regiones de su territorio", sostuvo.

Ramiro Escobar sostuvo que el referéndum "se montó rápidamente con presión militar" | Fuente: RPP Noticias





