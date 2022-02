Soldados de las fuerzas armadas alemanas Bundeswehr que integran el grupo de batalla de "presencia avanzada mejorada" (EFP) de la OTAN en Rukla, Lituania. | Fuente: AFP

El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, denunció el jueves el "ataque irresponsable y no provocado" de Rusia a Ucrania y alertó que ponía "incontables" vidas en riesgo.

"Condeno con fuerza el ataque irresponsable y no provocado de Rusia a Ucrania, que pone en riesgo incontables vidas civiles", expresó Stoltenberg en un comunicado.

"Una vez más, a pesar de nuestras repetidas advertencias e incansables esfuerzos para comprometernos en la diplomacia, Rusia ha escogido el camino de la agresión contra un país independiente y soberano", agregó el diplomático, anunciando una reunión de los aliados de la OTAN para abordar las "consecuencias de las acciones agresivas de Rusia".

Grave violación del derecho internacional

Stoltenberg calificó los hechos como "una grave violación del derecho internacional y una seria amenaza a la seguridad euro-atlántica". "Llamo a Rusia a cesar sus acciones militares de inmediato y respetar la soberanía e integridad territorial de Ucrania", dijo.

Aseguró que "la OTAN hará todo lo que sea necesario para proteger y defender a todos sus aliados".

Su declaración se dio luego de que el presidente ruso, Vladimir Putin, anunciara una operación militar en Ucrania, tras lo cual se escucharon explosiones en varias ciudades del país.

Ucrania no integra la alianza militar de 30 países occidentales, pero sus intentos de formar parte de ella han irritado a Putin.

El presidente ruso exigió garantías de la OTAN y Estados Unidos de que Ucrania nunca será admitida a la alianza, y desplegó a miles de soldados a lo largo de la frontera con ese país.

Stoltenberg ha dicho que la OTAN no planea enviar soldados a combatir en Ucrania si Rusia ataca.

(Con información de AFP)

