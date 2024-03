"No nos intimida Rusia": La Unión Europea mantiene su firme apoyo a Ucrania [VIDEO]

El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, reafirmó este viernes el mensaje de "unidad y firmeza" de la Unión Europea en su apoyo a Kiev y mantuvo que a la UE no le "intimida" Rusia, en respuesta a la afirmación del Kremlin de que el país está "en estado de guerra" debido a la implicación occidental en Ucrania.



"Nuestro mensaje es de unidad y firmeza (...) Nuestra determinación es fuerte, no estamos intimidados por Rusia y estamos absolutamente comprometidos al lado de Ucrania", aseguró Michel en la rueda de prensa al termino de la cumbre de dos días de los líderes europeos.



El ex primer ministro belga respondió así al ser preguntado por los bombardeos masivos rusos a Ucrania de la pasada madrugada y a la afirmación del portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, en una entrevista publicada este viernes en el diario Argumenti i fakti, de que el Kremlin considera que Rusia está "en estado de guerra" debido a la implicación occidental en Ucrania.



"Sí, estamos al lado de Ucrania", recalcó también la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Layen, en la misma rueda de prensa, en la que recordó que los ataques rusos a la infraestructura energética rusa no son nuevos y que Rusia siempre ha "fracasado" en el objetivo de cortar el suministro a Ucrania.



"Rusia ha hecho todo lo posible para destruir la infraestructura energética ucraniana, pero Rusia fracasó en los dos últimos años y, particularmente, desde el pasado invierno, Ucrania forma parte de nuestra red eléctrica, de nuestra plataforma de gas. Por tanto, pese a los ataques de Rusia, estamos logrando mantener la red energética en Ucrania", subrayó la jefa del Ejecutivo comunitario.



Al menos tres muertos y otros tres desaparecidos en el ataque masivo ruso contra Ucrania | Fuente: EFE

Rusia ataca con misiles la ciudad de Kiev | Fuente: EFE

Rusia atacó la pasada madrugada numerosos óblasts de Ucrania con cerca de 90 misiles y más de 60 drones kamikaze Shahed que iban dirigidos contra el sistema energético ucraniano y dejaron sin electricidad a parte de las regiones afectadas.

"No nos intimida Rusia"

Frente a estos ataques, Michel subrayó la determinación de los Veintisiete de seguir apoyando a Ucrania como ha quedado patente una vez más en esta cumbre europea, en la que los líderes de la UE manifestaron su compromiso para seguir apoyando a Ucrania "tan intensamente como sea necesario".



"La Unión Europea está decidida a seguir proporcionando a Ucrania y su población todo el apoyo político, financiero, económico, humanitario, militar y diplomático necesario durante el tiempo que sea necesario y tan intensamente como sea necesario", declararon en unas conclusiones adoptadas en la cumbre.



Los líderes, entre otras cosas, revisaron el progreso sobre los siguientes pasos concretos encaminados a dirigir los beneficios extraordinarios provenientes de los activos inmovilizados de Rusia en beneficio de Ucrania, incluida la posibilidad de financiar apoyo militar".



"No nos intimida Rusia y por eso tomamos decisiones de apoyo a Ucrania y de hacer frente a Rusia y de sancionar a Rusia. Creemos que es justo que los activos de esos ingresos inmovilizados sea usados para Ucrania", mantuvo el presidente del Consejo Europeo.



Soldados de la OTAN participan en el ejercicio Dragon-24, a lo largo del río Vístula en Korzeniewo, norte de Polonia en marzo del 2024. | Fuente: AFP | Fotógrafo: ANDRZEJ JACKOWSKI

El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, habla durante una conferencia de prensa el segundo y último día de la cumbre del Consejo Europeo en la sede de la UE en Bruselas el 22 de marzo de 2024. | Fuente: AFP

"Hemos dado ese paso porque estamos convencidos de que es la forma de actuar y de pagar. Rusia tiene que pagar por lo que está haciendo en Ucrania", añadió por su parte la presidenta de la Comisión Europea.



Von der Leyen se refirió también a la propuesta presentada hoy por la Comisión Europea de elevar los aranceles a las importaciones de cereales rusos y bielorrusos como el trigo, el maíz, la cebada y el mijo hasta los 95 euros por tonelada, con el objetivo de evitar que Moscú utilice los ingresos de esas ventas para financiar la guerra contra Ucrania.



"Siempre lo hemos dejado muy claro. No queremos que Rusia tenga ingresos", dijo Von der Leyen al ser preguntada por esta medida contra los cereales rusos y bielorrusos.



Ni tampoco quiere Bruselas que "el cereal ruso pueda influir en nuestro mercado de capitales de la UE", añadió.



La Comisión Europea detalló en un comunicado que en 2023 Rusia exportó a la UE productos afectados por los aranceles presentados hoy "por valor de unos 1.300 millones de euros". (Con información de EFE)