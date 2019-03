"La mayoría viene sin maletas, porque les roban en el camino, sin zapatos", apunta, y les ofrece "disculpas" porque no tener "ni una vajilla adecuada". El breve paso por su casa establece a veces vínculos inquebrantables y recuerda la llamada de uno que regresó a Venezuela en enero. "¡Mamá, no sé qué hacer!", le dijo sobre su hijo ingresado en un hospital y que no había comido tres días: "¡Como no hay camas, está en un cartón!".