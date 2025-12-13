González Olaechea dice que Maduro y cúpula chavista terminarían en Guantánamo: "Están acusados de delitos de lesa humanidad"

Javier Gónzalez-Olaechea, excanciller de la república, en diálogo con RPP, consideró que el régimen chavista estaría próximo a llegar a su fin, tras el anuncio de acciones militares por parte del gobierno de Donald Trump, que acusa a Nicolás Maduro de liderar el Cartel de los Soles, una organización criminal dedicada al narcotráfico.

En ese sentido, señaló que es "evidente" que EE.UU. tiene intención de intervenir en dicho país y que podría llevar a cabo una "operación de extracción" para capturar a Maduro Moros.

"[Ocurre] lo que parecería evidente, dado el cerco aéreo y el cerco marítimo, en donde entonces nadie puede entrar, nadie puede salir sin, digamos, no el permiso, pero sin la participación de los Estados Unidos. Lo que va a suceder, creo, es una implosión, por un lado, pequeña, pero sobre todo una operación de extracción, como lo queramos decir, de Maduro y de algunos miembros más de la cúpula castro chavista", señaló.

Asimismo, indicó que varios altos mandos del régimen venezolano tienen acusaciones por delitos de lesa humanidad, por lo que, tras ser detenidos, podrían ser recluidos en la prisión norteamericana de la Base Naval de la Bahía de Guantánamo, ubicada en Cuba.

"Por lo pronto, están acusados varios de ellos de delitos de lesa humanidad. Entonces, correspondería [juzgarlos] a la Corte Pernal Internacional. Ahora, por otro lado, en el interregno que pudiera suceder desde la extracción o la salida de estos señores de Venezuela, hay un tiempo determinado donde hay que tenerlos ubicados geográficamente, o sea, en algún lugar. Y lo más probable es que sea en Guantánamo", remarcó.

"Al haber sido calificados por la administración americana como una organización y un Estado terrorista, elevaron la clasificación de Venezuela. Los Estados Unidos entrarían dentro del marco legal americano en una zona que ocupan y que es Guantánamo, discutida por unos y festejada por otros", agregó.

Sobre Premio Nobel a María Corina Machado: "Lo he recibido con enorme felicidad"

Por otro lado, el excanciller dijo recibir con "enorme felicidad" el Premio Nobel de la Paz otorgado a María Corina Machado, esta semana.

"Lo he recibido con enorme felicidad, con enorme entusiasmo y con mucha esperanza. Felicidad y entusiasmo porque es un reconocimiento mundial al liderazgo que ella ejerce, no solamente para el pueblo venezolano, sino para el pueblo venezolano en defensa de las libertades de todos, porque la lucha, como siempre he dicho, por la libertad venezolana es la lucha y la vacuna, en el caso nuestro, para que no nos arrebaten la libertad", aseveró.

"Y con esperanza, en la medida en que esto le da al pueblo venezolano una alegría y una cercanía a un próximo fin que todos esperamos, el de la ‘castro-dictadura’ de Maduro", puntualizó.