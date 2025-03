Jefe del Parlamento venezolano reitera que migrantes están "secuestrados" por Bukele

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El presidente de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) de Venezuela, el chavista Jorge Rodríguez, reiteró este jueves que los más de 200 migrantes venezolanos deportados desde Estados Unidos a El Salvador están "secuestrados" por el presidente de la nación centroamericana, Nayib Bukele.

"Nayib Bukele está protagonizando uno de los eventos más espantosos, más deleznables y más vergonzosos que haya conocido la historia de América", señaló Rodríguez en una sesión del Legislativo transmitido por el canal estatal ANTV.

El diputado criticó que Bukele preste el territorio para que se instalen "campos de concentración, donde personas que solamente han cometido el delito de ser venezolanos y ser venezolanas, están siendo llevados a la llamada cárcel de máxima seguridad".

"Eso no es una cárcel, es un campo de concentración (...) Están siendo secuestrados por Marco Rubio, están secuestrados por Nayib Bukele", añadió.

Seguridad Nacional de Estados Unidos recorrió la cárcel salvadoreña

El miércoles, la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, recorrió la cárcel salvadoreña de máxima seguridad donde se encuentran detenidos los más de 200 migrantes venezolanos, expulsados en un vuelo por las autoridades estadounidenses tras acusarlos de presuntamente pertenecer a la banda criminal transnacional Tren de Aragua, nacida en una cárcel del país caribeño.

Noem, que llegó este miércoles a El Salvador en una visita oficial, recorrió el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), una megacárcel símbolo de la llamada guerra contra las pandillas que el Gobierno de Bukele impulsa bajo un régimen de excepción.

Acompañada por un fuerte dispositivo de seguridad, según se observa en fotografías compartidas por la Presidencia, Noem comenzó su recorrido en el área de admisión de los internos donde pasan por un escáner.

Luego se dirigió al área de almacén y armería, y posteriormente se trasladó a la celda 8, donde estaban detenidos algunos de los migrantes venezolanos.

A través de un video colgado en sus redes sociales, en el que habla frente a una celda repleta de reclusos tatuados, la secretaria de Seguridad agradeció a El Salvador y a su presidente por "su asociación con los Estados Unidos" para traer a "terroristas" y encarcelarlos, mostrándoles así las consecuencias "por la violencia que han perpetuado en Estados Unidos" y en las comunidades.

El pasado 16 de marzo, el Gobierno de Trump envió a más de 200 venezolanos a El Salvador bajo la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, a pesar de una orden judicial que se lo prohibía.

Hasta el momento, el Gobierno salvadoreño no ha explicado bajo qué normativa ha encarcelado en el Cecot a estas personas, dado que la Asamblea Legislativa salvadoreña no ha aprobado ningún acuerdo que lo permita y no poseen órdenes de captura o procesos penales en el país centroamericano.