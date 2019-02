Maduro dijo que hará respetar su Constitución. | Fuente: AFP or licensors | Fotógrafo: YURI CORTEZ

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, respondió este domingo al ultimátum que le dio la Unión Europea para que deje el poder y convoque a elecciones libres y transparentes en su país.

Maduro dijo que su Gobierno no aceptaba un ultimátum de nadie, pues la política internacional no puede basarse en ese tipo de condicionamientos. Agregó que no dará su brazo a torcer ante la presión de Estados Unidos.

“No aceptamos ultimátum de nadie (…) La política internacional no puede basarse en ultimátum, esa es la época de los imperios, de las colonias (…) No voy a dar mi brazo a torcer por cobardía”, dijo al programa español Salvados.

Defiende su Constitución

Ante las múltiples solicitudes por parte de varios gobiernos, el mandatario venezolano comentó que estar “tranquilo con su conciencia” y haber “cumplido con la Constitución”. Dijo también que Venezuela hará respetar su Carta Magna.

“Yo estoy tranquilo con mi consciencia, he cumplido con la Constitución (…) Venezuela se planta con su Constitución. Nos plantamos hace 200 años, nos subestimaron creían que podían derrotar a un pueblo que estaba en el oscurantismo y en el colonialismo, no nos vuelvan a subestimar”.

Los Gobiernos de España, Francia, Alemania, Reino Unido y Portugal emplazaron el pasado 26 de enero a Maduro a que deje el cargo y llame a nuevas elecciones. Además reconocieron a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela.