María Corina Machado agradeció a siete países de la UE por su "compromiso con la democracia" venezolana

La líder opositora de Venezuela María Corina Machado agradeció este domingo a España, Italia, Francia, Alemania, Países Bajos, Polonia y Portugal su "compromiso con la democracia" venezolana, luego de que firmaran una declaración conjunta en la que piden a las autoridades electorales que publiquen todas las actas de votación de las presidenciales del pasado domingo.



"En nombre de los venezolanos, agradezco este importante comunicado conjunto de los gobiernos de Italia, Francia, Alemania, Países Bajos, España, Polonia y Portugal, reafirmando su compromiso con la democracia en Venezuela", escribió Machado en la red social X.



La exdiputada respaldó la exigencia de que se verifiquen cuanto antes, "a nivel internacional e independiente, las actas" que presentó la mayor coalición antichavista, Plataforma Unitaria Democrática (PUD), en vista de que "el régimen no lo hizo en los plazos establecidos por la ley".



"Asimismo, agradecemos el llamado a que cese la persecución y la represión que en las últimas horas se ha desplegado cruelmente contra inocentes que solo están exigiendo que se respete la soberanía popular que ejercieron el domingo pasado", añadió.



Machado insistió en las actas de los testigos de votación en "más del 80 % de las mesas y disponibles en resultadosconvzla.com, no dejan lugar a la duda. Edmundo González Urrutia es el presidente electo de Venezuela", pese a que el Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamó como ganador al mandatario Nicolás Maduro.



El chavismo desestima dichos documentos y no los considera válidos.

Países piden a Venezuela trasparencia en resultados electorales

El sábado, España, Italia, Francia, Alemania, Países Bajos, Polonia y Portugal firmaron la declaración conjunta en la que piden "a las autoridades venezolanas que publiquen sin demora todas las actas de votación con el fin de garantizar la plena transparencia e integridad del proceso electoral".



En esta iniciativa, promovida por Italia y Francia, expresaron la "profunda preocupación por la situación en Venezuela tras las elecciones presidenciales del pasado domingo".



"Hacemos un llamamiento a las autoridades venezolanas para que publiquen sin demora todas las actas de votación con el fin de garantizar la plena transparencia e integridad del proceso electoral", se lee.



El viernes, el CNE ofreció un segundo balance de resultados en el que ratificó el triunfo de Maduro con el 51,95 % de los votos, mientras que González Urrutia obtuvo el 43,18 % de los apoyos, con el conteo del 96,87 % de las actas transmitidas, que todavía no han sido publicadas.

EFE