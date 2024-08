La oposición venezolana condena la "violencia de Estado" contra quienes denuncian fraude en elecciones

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La principal coalición opositora de Venezuela, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), condenó este viernes lo que consideró "violencia de Estado", en alusión a las detenciones y "persecución" contra antichavistas que no reconocen el resultado oficial de las elecciones del domingo pasado, tras las que el Consejo Nacional Electoral (CNE) ratificó a Nicolás Maduro como presidente reelecto.



"Nosotros condenamos los hechos de violencia, pero debo destacar que sobre todo existe una violencia de Estado ejercida contra la ciudadanía", dijo, en rueda de prensa, la exdiputada Delsa Solórzano, en nombre de la coalición, que denunció la vandalización de la sede del partido Vente Venezuela (VV), donde funcionó el comando de campaña presidencial del antichavismo.



Remarcó que ningún demócrata "va a aceptar que se pretenda vulnerar el resultado" pues, insistió, el candidato de la PUD, Edmundo González Urrutia, ganó las presidenciales, un reclamo que la oposición ha argumentado con la publicación, en una página web, del 81 % de las actas electorales.



"Hay una violencia de Estado que hoy tiene centenares de prisioneros políticos que están en las cárceles, abarratodas, por cierto, solamente por pretender vulnerar la voluntad de cambio de una nación, una que no se vulnera, una que no se rinde", subrayó.



Muertos, heridos y detenidos en protestas

Solórzano se refirió así a los más de 1.200 detenidos que, según el Ejecutivo, han dejado las protestas contra el resultado electoral, manifestaciones que han devenido en algunos hechos de violencia, saldados con 12 muertos, entre ellos un militar.



En este sentido, reiteró el llamado a manifestarse este sábado en contra del "fraude" y en respaldo a los testigos electorales que entregaron las actas de votación que, insistió, certifican el triunfo de González Urrutia, algunos de los cuales han sido detenidos en los últimos días.

(EFE)