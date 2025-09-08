Últimas Noticias
Nicolás Maduro vuelve a decretar el inicio de la Navidad en Venezuela desde el 1 octubre

Agencia EFE

por Agencia EFE

·

En medio de la tensión con Estados Unidos por el despliegue militar en el Caribe, el mandatario venezolano decretó que las celebraciones navideñas en Venezuela comenzarán el 1 de octubre, una medida que asegura busca fomentar la alegría y la esperanza en la población.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció este lunes el adelanto de las fiestas navideñas en el país, que, dijo, darán inicio por "decreto" el próximo 1 de octubre, en medio de la tensión entre Caracas y Washington por el despliegue militar estadounidense en aguas del Caribe, próximas al país sudamericano.

"Vamos a aplicar la fórmula de otros años, que nos ha ido muy bien, para la economía, para la cultura, para la alegría, la felicidad, y vamos a decretar (que) desde el 1 de octubre arranca la Navidad en Venezuela otra vez, este año también", afirmó el gobernante en su programa semanal 'Con Maduro +', transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

A juicio del jefe de Estado, anticipar las fiestas de diciembre es una forma de "defender" el "derecho a la felicidad, a la alegría".

En ese sentido, añadió que "nada ni nadie en este mundo" le puede "quitar" al país esa posibilidad.

Asimismo, Maduro señaló que el 2025 ha sido "un año bueno" y "bonito" y de "avance" en todas las áreas.

"De las dificultades ha surgido lo mejor de nosotros, la capacidad de rehacernos y de reconstruirnos y de hacernos de nuevo", expresó.

El presidente venezolano ha decretado el "adelanto" de la Navidad en varias oportunidades desde que llegó al poder en 2013.

El 2 de septiembre del año pasado, Maduro también anticipó la fiesta navideña "en homenaje" y "en agradecimiento" a los venezolanos luego de las presidenciales del 28 de julio, en las que el Consejo Nacional Electoral (CNE), integrado por rectores afines al chavismo, proclamó su victoria en los comicios, pese a las denuncias de fraude de la oposición mayoritaria, lo cual desató una crisis política en el país.

