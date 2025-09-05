Últimas Noticias
Nicolás Maduro dice que si Venezuela fuera agredida "pasaría a una etapa de lucha armada"

Nicolás Maduro que
Nicolás Maduro que "pasaría a una etapa de lucha armada" si es que Venezuela fuera agredida, en un contexto en el que denuncia "amenazas" de Estados Unidos. | Fuente: EFE | Fotógrafo:
Agencia EFE

por Agencia EFE

·

El canciller de Venezuela, Yván Gil, señaló más temprano que el despliegue de aviones de Estados Unidos amenaza al Gobierno de Nicolás Maduro, luego de que el país norteamericano ordenara que diez naves de combate F-35 se dirigieran a una base aérea de Puerto Rico como parte de una operación para combatir el narcotráfico en el Caribe.

Nicolás Maduro afirmó este viernes que si su país fuera agredido "pasaría a una etapa de lucha armada", en un contexto en el que denuncia "amenazas" de Estados Unidos, que lleva a cabo un despliegue militar en aguas del mar Caribe, cercanas a las costas venezolanas, bajo el argumento de combatir el narcotráfico.

Maduro indicó que Venezuela está "todavía en la fase de lucha no armada, que es una fase política, comunicacional, institucional", pero, agregó, si "fuera agredida, de alguna forma, pasaría a una etapa de lucha armada, planificada, organizada, de todo el pueblo contra la agresión, sea local, regional o nacional".

"Pasaríamos a una etapa de lucha armada, en defensa de la paz, de la integridad territorial, la soberanía y de nuestro pueblo", agregó el líder chavista en un acto de activación de las milicias ciudadanas, transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Asimismo, señaló que Venezuela está en la "fase de alistamiento y preparación" en defensa de Venezuela y pasará al "despliegue de las capacidades defensivas, de entrenamiento y reentrenamiento de toda la población venezolana".

Igualmente, dijo que el pueblo de Venezuela es "pacifista", pero "guerrero" y que "nadie" lo va a "venir a esclavizar" ni "hoy ni nunca jamás".

De esta manera, Maduro dio inicio al primer día de "activación operativa, organizativa, de toda la Milicia Nacional Bolivariana (MNB), ya estructurada, de los ciudadanos y ciudadanas que se alistaron en las primeras dos jornadas", llevadas a cabo en agosto, en defensa de Venezuela ante las "amenazas" que denuncia por parte de Estados Unidos.

Más temprano, el canciller de Venezuela, Yván Gil, afirmó que el despliegue de aviones de Estados Unidos amenaza al Gobierno de Maduro, luego de que el país norteamericano ordenara que diez naves de combate F-35 se dirigieran a una base aérea de Puerto Rico como parte de la operación ordenada por Washington para combatir el narcotráfico en el Caribe.

En un contacto telefónico con VTV, el canciller reiteró que el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, justifica el despliegue militar "usando como pretexto una supuesta persecución contra el narcotráfico", incluyendo, mencionó, que el Gobierno venezolano trafica con drogas, pero, agregó, esto es "la mayor mentira".

Estados Unidos ha desplegado ocho barcos militares con misiles y un submarino de propulsión nuclear en áreas del mar Caribe cercanas a las costas de Venezuela para combatir el tráfico de drogas que asegura "contaminan" las calles de su país. 

Nicolás Maduro Venezuela Estados Unidos

