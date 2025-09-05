Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Reflexiones del evangelio
Reflexiones del evangelio
Domingo 7 de agosto | "El que no renuncia a todos sus bienes no puede ser discípulo mío"
EP 1071 • 11:59
RPP Data
RPP Data
Informes de Essalud revelan que tiempo de espera por citas médicas aumentó en 2025 ¿Cuáles son los motivos?
EP 290 • 03:48
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Fiscales ratifican que requieren 81 millones de soles de presupuesto
EP 1863 • 14:16

Estados Unidos: congresista afirma que despliegue de aviones de combate en Puerto Rico "envía una señal" a Nicolás Maduro

Estados Unidos ordenó el despliegue de 10 aviones F-35 a Puerto Rico en medio de la tensión en el Caribe.
Estados Unidos ordenó el despliegue de 10 aviones F-35 a Puerto Rico en medio de la tensión en el Caribe. | Fuente: Unsplash/Referencial
Agencia EFE

por Agencia EFE

·

El legislador republicano señaló, además, que el envío de los F-35 ocurre después de que "el Gobierno ilegítimo de Venezuela voló un par de (cazas) F-16" sobre el destructor estadounidense USS Jason Dunham, lo que consideró "un acto muy provocador".

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El congresista estadounidense Carlos Giménez afirmó este viernes que el despliegue de 10 aviones de combate F-35 de Estados Unidos en una base aérea de Puerto Rico envía "una señal muy clara" al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en medio de la escalada de tensión militar entre ambos países.

El legislador republicano, miembro del Comité de Fuerzas Armadas de la Cámara de Representantes, señaló que la acción ocurre después de que "ayer el Gobierno ilegítimo de Venezuela voló un par de (cazas) F-16" sobre el destructor estadounidense USS Jason Dunham, lo que consideró "un acto muy provocador".

"Pienso que al mandar 10 F-35 a Puerto Rico para darles protección manda una señal muy clara a Maduro de no hacerlo de nuevo, así que apoyo la política del presidente (Donald Trump)", expresó en un video Giménez, representante federal del sur de Florida y uno de los mayores críticos de Maduro en el Congreso.

El legislador, nacido en Cuba, confirmó los reportes de la prensa sobre el envío de 10 aviones estadounidenses a Puerto Rico para luchar contra el narcotráfico en el Caribe.

Cazas venezolanos sobrevolaron destructor estadounidense 

Giménez recordó que el hecho ocurre después de que el Departamento de Defensa denunció el jueves que dos cazas F-16 de Venezuela sobrevolaron sobre un destructor estadounidense que navegaba en aguas internacionales caribeñas, lo que el Pentágono calificó como una "maniobra provocativa".

Este sería un nuevo paso de EE.UU. en su guerra contra los carteles tras el "ataque letal" esta semana a una lancha en el mar Caribe en el que murieron, según Washington, 11 miembros de la organización criminal transnacional Tren de Aragua, a la que la Administración Trump asocia con el Gobierno de Maduro.

"Estos narcoterristas han estado matando estadounidenses por años. Ya es tiempo de que tomemos algo de acción para detener sus actividades y su tráfico de drogas hacia Estados Unidos", manifestó ahora el legislador.

Estados Unidos ha desplegado ocho barcos militares con misiles y un submarino de propulsión nuclear en áreas del mar Caribe cercanas a las costas de Venezuela para combatir el tráfico de drogas que "contaminan" las calles de su país.

Te recomendamos

El Club de la Green Card

California cambia las reglas: salarios, alquiler y salud desde julio

Desde el 1 de julio, entran en vigor nuevas leyes en California que afectan tu bolsillo y tus derechos. Te contamos lo esencial para que no te sorprendan los cambios.
El Club de la Green Card
El Club de la Green Card
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
Estados Unidos Venezuela Nicolás Maduro Puerto Rico

Más sobre Actualidad

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido Sugerido

SIGUIENTE NOTA