Nicolás Maduro dice que EE.UU. "debe abandonar su plan de cambio de régimen violento en Venezuela"

Maduro dijo que Estados Unidos
Maduro dijo que Estados Unidos "debe abandonar su plan de un cambio de régimen violento en Venezuela y en toda América Latina y el Caribe". | Fuente: EFE | Fotógrafo: Palacio de Miraflores
Agencia EFE

por Agencia EFE

·

El presidente de Venezuela también le advirtió a Donald Trump que "algunos de sus funcionarios", sin mencionar nombres, están buscando "un cambio de régimen en Venezuela"; sin embargo, señaló que ello "es un error".

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo este viernes que EE.UU. "debe abandonar su plan de un cambio de régimen violento en Venezuela y en toda América Latina y el Caribe", en un contexto en el que denuncia "amenazas" del país norteamericano por su despliegue militar en aguas caribeñas, bajo el argumento de combatir el narcotráfico.

"Estados Unidos de Norteamérica debe abandonar su plan de un cambio de régimen violento en Venezuela y en toda América Latina y el Caribe, y respetar la soberanía, el derecho a la paz, a la independencia de nuestros países", manifestó Maduro durante el acto de "activación operativa, organizativa" de la Milicia Nacional Bolivariana (MNB), transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Asimismo, se dirigió al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y le advirtió que "algunos de sus funcionarios", sin mencionar nombres, están buscando "un cambio de régimen en Venezuela", pero, añadió, esto "es un error".

En este sentido, afirmó que se pretende "montar un expediente falso, absolutamente falso, con el tema del narcotráfico para agredir a todo un país", pero, aseguró, Venezuela es "libre de producción de hoja de coca, libre de producción de cocaína y es un país que combate el narcotráfico".

"Con todo respeto le digo, señor presidente Trump: aquí en Venezuela se le respeta, y Venezuela respeta para que la respeten. Con el respeto que nos hemos ganado se los decimos: esos informes de inteligencia que le pasan no son verdad", agregó Maduro, a quien Estados Unidos acusa de "violar" sus leyes "sobre narcóticos".

El mandatario venezolano expresó que "ninguna de las diferencias" que, reconoció, hay entre él y Trump pueden llevar a "un conflicto militar de alto impacto".

"Venezuela siempre ha estado en la disposición de conversar, dialogar (con Estados Unidos), pero, así como estamos en la disposición de conversar y dialogar exigimos respeto para nuestro país", sentenció.

Nicolás maduro, presidente de Venezuela.
Nicolás maduro, presidente de Venezuela. | Fuente: EFE

El despliegue militar de EE.UU.

Estados Unidos ha desplegado ocho barcos militares con misiles y un submarino de propulsión nuclear en áreas del mar Caribe cercanas a las costas de Venezuela para combatir el tráfico de drogas que asegura "contaminan" las calles de su país y ordenó, en las últimas horas, que diez naves de combate F-35 fueran desplazadas a una base aérea de Puerto Rico.

