Es complicado que un cambio ministerial mejore un Gobierno que no actúa a favor de la ciudadanía, señala politóloga

La politóloga Katherine Zegarra se refirió a los recientes cambios en las carteras de Relaciones Exteriores, Vivienda, Cultura, y Comercio Exterior y Turismo y precisó que no necesariamente mejorará la percepción del Gobierno de la mandataria Dina Boluarte, pues su gestión parece no actuar en favor de la ciudadanía.

"La democracia va mucho más allá de las elecciones. La democracia impacta en los ciudadanos en sus libertades. Tiene que ver con brindar la libertad para que un ciudadano pueda, por ejemplo, protestar sin que su vida corra peligro", dijo en Ampliación de Noticias de RPP.

"La democracia también tiene que ver con brindarles servicios mínimos que los ciudadanos deben tener para sobrevivir y para ello tener la posibilidad de participar en decisiones públicas. Pero lo que ha mostrado este Gobierno es mucho rechazo ante ciudadanos que protestan y también vemos el poco tinte democrático al no hablar con la prensa, una cuestión fundamental dentro de una democracia", remarcó.

"Es muy complicado que un cambio ministerial signifique por completo la mejora de un Gobierno que claramente parece no actuar a favor de la ciudadanía, sino por intereses particulares que se generan dentro del Legislativo. La presidenta no tiene una bancada propia. Es un Gobierno muy débil. Y en ese sentido está muy a la merced de las decisiones que tiene el Congreso. Y lo sostiene a partir de ciertos pactos que no necesariamente significan un mejoramiento de la vida de los ciudadanos", agregó.

"Es preocupante que existan tantos cambios dentro de los ministerios"

"En primer lugar, hay que indicar que ya es muy preocupante que existan tantos cambios dentro de los ministerios. Identificamos que existen 53 cambios ministeriales en 636 días. Eso es preocupante porque los ciudadanos recibimos constantemente servicios y bienes públicos. Y cuando cambia un ministerio, no solo cambia la cabeza, sino también las principales preocupaciones y políticas públicas que cada uno de los ministros quiere enfatizar o tener impacto", manifestó.

"Respecto a los cambios específicos que se han generado, llama mucho la atención el cambio en Relaciones Exteriores. Creo que el Perú ha sido muy claro respecto a su rechazo ante el actual gobierno dictatorial de Venezuela. Y ahora parece que ha habido un retroceso en términos de reconocimiento del actual presidente Maduro (...). En Cultura creo que sí se necesitaba un cambio, pues la ministra había presentado muchas dificultades para sacar políticas públicas respecto del turismo en Machu Picchu. También había un rechazo respecto de la nueva ley sobre el cine", finalizó.