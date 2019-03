Migración de venezolanos | Fuente: AFP

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) y la OIM esperan una prolongación de la emergencia migratoria venezolana, aún si hubiera una rápida solución a la delicada crisis política que sufre ese país.



"Estamos preparados para que esta situación se prolongue durante unos dos o tres años", estimó en una entrevista con la agencia Efe en Brasilia el guatemalteco Eduardo Stein, representante especial de Acnur y de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) para los refugiados y migrantes venezolanos.



Para Stein, aunque hubiera una solución política inmediata, que pudiera contemplar la celebración de nuevas elecciones, ello resultaría en una transición cuya duración es difícil pronosticar, con lo cual se postergaría la normalización del país y el retorno de los migrantes.



Stein sostuvo que "la población no va a regresar con la misma celeridad que salió" y se mostró convencido de que, "por lo visto en otros casos, lo que más va a tardar será la vuelta efectiva de aquellos que han salido huyendo" de la represión política.



"Habrá familias que van a requerir unas garantías de seguridad frente a las posibles represalias de grupos políticos adversos", que seguirían existiendo hasta en el caso de que haya un cambio de Gobierno en el país, según apuntó.

Juan Guaidó impulsa la transición democrática en Venezuela para sacar del poder a Nicolás Maduro. | Fuente: AFP

Prosperidad demandará tiempo

Consideró, además, que aquellos que dejaron Venezuela por el hambre o la falta de medicinas tampoco "van a reconectarse tan rápido con el país y una maquinaria productiva tan lastimada", que requerirá tiempo para volver a generar empleos y prosperidad.



Frente a esa situación, explicó que Acnur y la OIM seguirán "tocando las puertas de la cooperación internacional", sobre todo después de que, en las últimas semanas, "la posibilidad de una solución de corto plazo hizo que algunos países donantes tradicionales abrieran un compás de espera".



De acuerdo con Stein, esa posibilidad de una "solución inmediata" se asomó después de la irrupción de Juan Guaidó, jefe de la Asamblea Nacional y reconocido por muchos países como presidente encargado de Venezuela, pero el cambio político que buena parte de la comunidad internacional pareció percibir aún no ha ocurrido.



Asimismo, el político guatemalteco dijo que muchos de los países donantes comenzaron a pensar por adelantado en ayudar a los venezolanos que decidieron no emigrar, por lo que ahora Acnur trabaja para "recordarles que la necesidad de apoyo a quienes salieron todavía no se ha acabado".



Más allá de la falta de recursos para continuar auxiliando a los migrantes y refugiados, Stein subrayó su preocupación por la situación ilegal en que muchos venezolanos están en otras naciones.

EFE