Nicolás Maduro, presidente de Venezuela. | Fuente: AFP

El dirigente antichavista Leopoldo Lopez dijo tras ser acogido en la embajada española de Caracas que “el entorno de Nicolás Maduro quiere que salga del poder” y “está conversaciones con la oposición en “todos los niveles” para que esto se concrete.

“Es un hombre temeroso, un hombre que sabe que no puede confiar en quien tiene al lado. Hoy Nicolás Maduro no puede confiar ni en quien le sirve el café. Él sabe que su propio entorno quiere que él salga, sabe que su propio entorno está en conversaciones con nosotros en todos los niveles, y él sabe que tiene que simular que tiene control”, dijo en una entrevista a la agencia EFE.

Con respecto a las manifestaciones públicas a nivel nacional convocada por Juan Guaidó el pasado 1 de mayo que tenía como objetivo lograr el cese de la usurpación, comentó que la orden de liberarlo a través de la figura de indulto, derribó la muralla del miedo, del temor y la incertidumbre y que generó confianza a pesar de la intimidación.

No buscará asilo

López aseguró que desde el 2014 la dictadura ha tratado de convencerlo de que se vaya al exterior e inclusive la madrugada del 18 de febrero de ese mismo año le dijeron a su esposa Lilian Tintori que lo iban a matar mientras él estaba escondido y muy angustiado.

“Leo me acaba de llamar Diosdado Cabello que te va a matar. Y yo pensaba que si me iban a matar lo harían en una manifestación o en una calle ciega o en una cárcel, yo asumo el riesgo, así como hoy Juan Guaidó. Y fui a las manifestaciones y asumí el riesgo”, detalló.

Opción militar

“Nosotros no descartamos ningún escenario que esté dentro de la Constitución y la Constitución prevé que esa es una posibilidad. Espero que no tengamos que llegar a ese punto, como ha dicho el presidente Juan Guaidó, pero no lo descartamos, porque es constitucional y porque no podemos descartar ninguna herramienta de lucha porque la libertad es la condición para todo lo demás”, aseveró.

El dirigente espera que Venezuela no tenga que llegar a ese punto, que representa una medida constitucional, pues considera que no se va a solucionar el problema del hambre, de la carencia de medicinas, ni de la inseguridad, la falta de oportunidades para los jóvenes, ningún problema sino es conquistando la libertad.

(Con información de EFE).