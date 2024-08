Resultado electoral en Venezuela "ha sido un robo a mano armada", aseguró Andrés Oppenheimer

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Actualidad Andrés Oppenheimer: "Ha sido un robo a mano armada"

Andrés Oppenheimer: "Ha sido un robo a mano armada" el resultado electoral en Venezuela | Fuente: RPP

El escritor y periodista argentino Andrés Oppenheimer consideró que un "robo a mano armada" es lo que pasó con los resultados electorales en Venezuela, luego que el Consejo Nacional Electoral (CNE) de ese país adjudicó la victoria al presidente Nicolás Maduro frente al opositor Edmundo González Urrutia, apoyado por la líder María Corina Machado.

En Enfoque de los Sábados, señaló que ahora la situación se complicará para Maduro, a diferencia del 2018, cuando obtuvo "fraudulentamente" la victoria electoral, pese a que la oposición no se presentó a las elecciones.

"La ley venezolana exige que el Gobierno muestre las actas (electorales), porque si no cualquiera puede sacar cualquier cifra. El Gobierno dijo ganamos por el 51 por ciento, pero no mostraba ninguna evidencia, no mostró las actas de los centros de electorales. Entonces ha sido un robo a mano armada", afirmó.

Andrés Oppenheimer también afirmó que lo ocurrido con los resultados de las elecciones del domingo 28 de julio en Venezuela es "la madre de todos los fraudes electorales".

"En América Latina hemos visto muchos fraudes electorales, pero generalmente el autócrata de turno se robó un puntito porcentual, dos puntitos o tres puntitos. Éste se robó cuarenta puntos porcentuales. Entonces, no es que sea la palabra de Maduro contra la palabra de la oposición. La oposición mostró actas. Hay exit poll que muestran que Edmundo González Urrutia ganó por 67 por ciento del voto contra 30 por ciento de Maduro. Había encuestas preelectorales que mostraban el mismo margen. Hay un cúmulo de evidencias y el Gobierno no ha presentado nada. Dijeron que se les cayó el sistema y además la excusa parece tan ridícula que parece ya cómica: Maduro dice de que hubo un hackeo del sistema electoral dirigido supuestamente por la oposición desde Macedonia del Norte", dijo.

"Se le va a complicar a Maduro"

Además, Andrés Oppenheimer sostuvo que Maduro no se saldrá con la suya debido a que la oposición tiene a su favor las copias de las actas electorales, obtenidas por los veedores de las mesas, que han sido publicadas en Internet. Además, los antichavistas cuenta con el malestar de la población que sabe por quién votó y sienten que el CNE los engaña.

"Esto se le va a complicar a Maduro, no le va a ser tan fácil. Ya Perú, Estados Unidos, varios países han reconocido a González Urrutia, y esto es algo que es importantísimo que todos los países hagan porque se viene una ola migratoria venezolana impresionante", manifestó.

De otro lado, Andrés Oppenheimer anunció que el domingo, 4 de agosto, presentará su obra ¡Cómo salir del pozo!, en la Feria Internacional del Libro de Lima 2024. El evento se realizará a las 17:00 horas, en el auditorio Blanca Varela.