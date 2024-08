Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Venezuela Canciller González-Olaechea estimó que podría haber nueva sesión de la OEA, tras amenazas del chavismo a la oposición

El canciller de Perú, Javier González-Olaechea, se pronunció este viernes sobre su intervención en la sesión extraordinaria de la Organización de los Estados Americanos (OEA), celebrada este miércoles en Washington (Estados Unidos), después de que no se alcanzaran los votos para emitir una resolución conjunta sobre la crisis en Venezuela.

Durante un evento oficial celebrado en el Palacio de Torre Tagle, el jefe de la diplomacia peruana comentó que inicialmente existía el consenso de 18 delegaciones internacionales, incluida el Perú, para aprobar el proyecto de resolución conjunta en el que se pedía al régimen de Nicolás Maduro publicar inmediatamente las actas de las elecciones del domingo, 28 de julio.

No obstante, González-Olaechea señaló que una delegación -cuyo nombre no especificó- anunció que cambiaría el sentido de su voto por no estar a favor del artículo 2, acápite B, que requería la verificación de los resultados a petición de los “actores políticos venezolanos relevantes”.

“Hubo consenso en el íntegro del texto; sin embargo, a las 2:30 de la tarde, una buena cantidad de delegados fuimos convocados antes del inicio de la sesión a una reunión reservada. Y el presidente de la conferencia nos transmitió que un país había retirado a último momento su voto y nos quedábamos con 17”, declaró.

Así, comentó que durante su intervención en la sesión extraordinaria “habló con voz enérgica”, porque no se alcanzaron los votos.

“Yo llevaba una posición principista acorde a lo que había sostenido la señora presidente en el discurso de 28 de julio; sin embargo, ante la frustración dejé todo papel y, quienes pudieron escucharme, me escucharon. Es una falsedad sostener que no había consenso, es una irresponsabilidad hacerlo frente a un medio de comunicación”, alegó.

“Por cierto, en mi alocución no escatimé palabras respetuosas, pero para señalar que esas dos horas que habíamos estado en reunión habían tenido por objeto frustrar, lo dije en otras palabras, los 18 votos para que se mantuviera el consenso”, agregó.

Canciller González Olaechea estima nueva sesión de la OEA

Asimismo, el canciller peruano dijo que “se quiso presentar como un fracaso la reunión”, pero estimó que podría haber una segunda sesión extraordinaria después de que el candidato de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), Edmundo González Urrutia, y la lideresa de la oposición María Corina Machado hayan sido amenazados directamente por el régimen chavista; así como también las muertes que se han registrado durante las protestas contra el chavismo.

González-Olaechea citó las declaraciones textuales del líder chavista Diosdado Cabello, quien dijo que ambos personajes de la oposición serán acusados ante las autoridades competentes sin beneficios legales, alegando que “andan como ratas escondiéndose… pero los vamos a agarrar; y aquí no habrá más perdón”.

“Este fue un primer intento y no el último y parece que crece la tendencia a una segunda convocatoria a la luz de los hechos del miércoles a la fecha, la ya resuelta acusación penal contra la señora Machado y el señor González”, apuntó.

Finalmente, el titular del Ministerio de Relaciones Exteriores precisó que su “mayor reto” como representante de la política exterior del Perú es “contribuir a que este horror acabe pronto”, en referencia a la crisis que atraviesa el país sudamericano durante el régimen de Maduro.