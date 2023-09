Agua Marina reprogramó su concierto de aniversario tras el cierre temporal del Estadio San Marcos

La reconocida agrupación Agua Marina anunció la reprogramación de su esperado concierto de aniversario, titulado 'Nuestro Horizonte', que originalmente estaba programado para el 30 de septiembre.

Esta decisión se debe al cierre temporal del Estadio de San Marcos, una medida tomada por la Municipalidad de Lima en respuesta a las numerosas quejas presentadas por los vecinos y los estudiantes de la mencionada institución educativa.

En un comunicado oficial, los integrantes de la agrupación de Sechura indicaron que la nueva fecha del concierto será el próximo 25 de noviembre en el mismo escenario.

Agua Marina también expresó su agradecimiento a sus seguidores y ha anunciado que las personas que ya han adquirido boletos para el concierto originalmente programado para septiembre tendrán la opción de solicitar la devolución de su dinero si así lo desean.

Por otro lado, para aquellos fanáticos que opten por mantener sus boletos hasta la nueva fecha, la agrupación prometió ofrecer "el mejor concierto de su carrera".

"Debido a los últimos acontecimientos sobre la situación del Estadio San Marcos, hemos optado por reprogramar nuestra celebración para el día 25 de noviembre, en el mismo lugar. Entendemos la inquietud que este cambio pueda generar en muchos de ustedes, y agradecemos su comprensión", indican en el anuncio.

Agua Marina estrena especial en YouTube que recopila sus vivencias

Cerca de celebrar sus 47 años de aniversario, los integrantes de Agua Marina se reunieron para revelar sus experiencias, anécdotas y temores en un especial de cuatro capítulos que comparten en su canal de YouTube y que lleva por título Entre Hermanos.

En la primera parte, José, Manuel, Teófilo y Luis Quiroga, comentan que a pesar de sus 47 años realizando shows, aún sienten los nervios de antes al subir a un escenario; esto lo vivieron con mayor intensidad tras la reactivación de los espectáculos.

"Cuando se retoman los shows en medio de la COVID-19, sentía mucho nerviosismo, no sabía si podía cantar aún porque regresábamos de un largo tiempo de descanso. Recuerdo que la primera canción salió bien, pero en la segunda me salió un gallo, pero lejos de ponerme más nervioso ese gallo me liberó del temor que sentía", comenta José Quiroga en el video.

Sobre la trayectoria musical de la orquesta, Manuel Quiroga dijo que Agua Marina ha evolucionado a la par con los instrumentos musicales, pero sin dejar "el alma" que los caracteriza.

"Tuvimos que adaptarnos a esos cambios, pero esos instrumentos que son la raíz del grupo siguen vigentes y nos acompañan con los sistemas modernos", explicó.

Por su parte, el popular Pepe Quiroga agregó: "Agua Marina no ha perdido la esencia natural de la música, seguimos manteniendo los sonidos naturales".