Roger Waters en Lima: ratifican concierto en el Estadio Nacional pese a partidos de la Selección

El esperado concierto de Roger Waters en Lima, a realizarse el 29 de noviembre en el Estadio Nacional, no cambiará de locación. Así lo confirnó la productora de eventos Kandavu a propósito de los últimos acontecimientos relacionados al anuncio de cambos y restricciones en distintos recintos de la capital para la realización de conciertos.

"Es preciso comunicarles que el concierto de despedida de Roger Waters sí tendrá lugar el 29 de noviembre de 2023 en el Estadio Nacional, tal como se había programado desde el principio", señala un comunicado publicado por la productora en sus redes sociales.

La empresa también sostuvo que está trabajando a contrarreloj para que el espectáculo cumpla con las expectativas de los fanáticos del exintegrante de Pink Floyd.

"Estamos haciendo nuestros mejores esfuerzos y trabajando muy duro a pesar de las nuevas restricciones que debemos afrontar debido a la reducción de tiempos que se nos han otorgado para la correcta implementación y puesta a punto del local para un espectáculo de este tamaño", agregó Kandavu.

Precio de entradas para el concierto de Roger Waters en Lima

Gracias a radio Oxígeno, Roger Waters, cofundador de Pink Floyd, materializará su tercera visita al Perú como parte de su gira de despedida "This is not a drill". Todavía hay entradas disponibles a través de la plataforma de Joinnus.

"Roger Waters se despide de los escenarios con una nueva y alucinante experiencia cinematográfica. El espectáculo incluye todas las grandes canciones de la era dorada de Pink Floyd junto a varias nuevas.", precisó Kandavu a través de sus redes sociales.

Platinum: S/757.25

VIP: S/464.84

Occidente: S/524.25

Oriente: S/407.75

Norte: S/174.75